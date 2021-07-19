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Впервые чиновники сдают экзамен по украинскому языку

Понедельник, 19 июля 2021, 09:53
Впервые чиновники сдают экзамен по украинскому языку

В Украине чиновники впервые в истории сдают экзамен по государственному языку, как и претенденты на гражданство Украины.

Источник: "Укринформ"

Детали: Экзамен начался в 9:30, регистрация на него стартовала 16 июля.

Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационных сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком аппарат Комиссии и сама Комиссия имеют 15 календарных дней.

На сегодняшний день экзаменационные площадки созданы в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

С 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена.

Ответственна за экзаменационный процесс Национальная комиссия по стандартам государственного языка, что определено законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Экзаменационная работа состоит из четырех частей: "Культура речи" (24 тестовых задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа).

Предыстория:

  • 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но в силу он вступил в июле, когда президентом уже стал Владимир Зеленский. Закон делает украинский язык обязательным для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • 21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата с требованием проверить на конституционность закон об украинском языке. Представление вносили депутаты "Оппозиционного блока", в частности Вадим Новинский и Нестор Шуфрич. 
  • 7 июля 2020 года КС начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 14 июля 2021 года Конституционный суд признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Статья 10 Конституции гласит, что государственным языком в Украине является украинский язык.

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Темы: языкзаконодательство
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