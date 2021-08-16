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Украинский самолет эвакуировал с Афганистана 80 человек

Понедельник, 16 августа 2021, 00:17
Фото з Twitter ЕП

Из-за взятия под контроль "Талибаном" Кабула из столицы Афганистана украинским самолетом эвакуировали 80 человек, в том числе 8 украинцев.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в twitter

Прямая речь: "Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой.

С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев.

Вскоре они будут в безопасности…"

Уточнение: "По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации".

Детали: В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул.

Также талибы сообщили, что взяли под контроль президентский дворец Афганистана.

Напомним:

  • В аэропорту столицы Афганистана Кабуле приостановлены все коммерческие рейсы.
  • Президент Афганистана Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации и советника по нацбезопасности уехал из страны и направился в Таджикистан.
  • Ашраф Гани заявил, что уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.

Украинская правда
Темы: АфганистанУкраинаЗеленский
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