Украинский самолет эвакуировал из Афганистана 80 человек
Понедельник, 16 августа 2021, 00:17
Из-за взятия под контроль "Талибаном" Кабула из столицы Афганистана украинским самолетом эвакуировали 80 человек, в том числе 8 украинцев.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский в twitter
Прямая речь: "Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой.
С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев.
Вскоре они будут в безопасности…"
Уточнение: "По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации".
Детали: В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул.
Также талибы сообщили, что взяли под контроль президентский дворец Афганистана.
Напомним:
- В аэропорту столицы Афганистана Кабуле приостановлены все коммерческие рейсы.
- Президент Афганистана Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации и советника по нацбезопасности уехал из страны и направился в Таджикистан.
- Ашраф Гани заявил, что уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.
Украинская правда