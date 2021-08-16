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"Война в Афганистане закончилась" – представитель "Талибана"

Понедельник, 16 августа 2021, 03:49
ФОТО: Tribune

Пресс-секретарь политического офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил в воскресенье, что "война в Афганистане закончилась", и призвал международное сообщество к мирным отношениям.

Источник: Reuters со ссылкой на телеканал "Al Jazeera"

Прямая речь Наима: "Мы достигли того, чего хотели – свободы нашей страны и независимости нашего народа.

Мы не позволим никому использовать наши земли для нацеливания на кого-то, и мы не хотим причинять вред другим".

"Мы просим все страны и организации сесть с нами (за стол переговоров – ред.) для решения любых вопросов".

Детали: Пресс-секретарь Мохаммад Наим сказал в интервью телеканалу "Al Jazeera", что "Талибан" не хочет жить в изоляции, и тип правления и форма режима скоро станут понятными.

Группировка уважает права и свободу слова женщин и меньшинств в рамках закона шариата, добавил Наим.

Кроме того, он отметил, что "Талибан" хочет иметь мирные отношения и стремится развивать несколько видов общения, которые он уже открыл с иностранными государствами.

Наим заверил, что "Талибан" готов обеспечить "безопасность иностранных граждан и сотрудников дипломатических миссий, которые находятся в стране".

Комментируя бегство президента Гани, Наим сказал, что оно было неожиданным, и "даже близкие люди этого не ожидали".

"Мы готовы вести диалог со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту", – отметил Наим.

По его словам, "Талибан" видит плоды своих усилий и жертвы в течение 20 лет, и в обмен на невмешательство Афганистан примет политику невмешательства в дела других.

Предыстория:

  • В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул.
  • Президент Афганистана Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации и советника по нацбезопасности уехал из страны и направился в Таджикистан.
  • Ашраф Гани заявил, что уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.
  • Боевики "Талибана" заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Темы: Афганистан
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