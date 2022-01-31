Засады, автоматы, ведение боя в городе: Нацкорпус учил киевлян гражданской обороне

Здесь и дальше фото Нацкорпуса

Национальный корпус провел в Киеве масштабные учения по гражданской обороне, в которых приняли участие более 300 человек.

Источник: Национальный корпус

Дословно Нацкорпус: "Участие в мероприятии приняло более 300 человек. Подавляющее большинство из участников – обычные украинцы, которые хотят быть готовы к защите родного города, собственной семьи в случае полномасштабного наступления России, которая продолжает стягивать армию к границам с Украиной".

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Детали: Тренировки прошли на территории завода "Атек".

Участников разделили на группы в соответствии с уровнем подготовки.

Во время учений провели занятия по тактике и медицине, инструктаж обращения с оружием, тренировки по ведению боя в городе, прохождению полосы препятствий, отработке техники ведения засад. Также проходила выставка с макетами оружия и амуниции.

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Сообщается, что тренировки проводились профессиональными инструкторами, большинство из которых являются участниками боевых действий.

В конце учений члены Нацкорпуса зажгли файеры.

По словам организаторов, учение на заводе "Атек" – только одно из мероприятий в рамках всеукраинской кампании "Не паникуй! Готовься!".

Подобные тренировки по подготовке населения к защите от оккупантов планируют проводить во многих городах Украины.

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

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