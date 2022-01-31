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Засады, автоматы, ведение боя в городе: Нацкорпус учил киевлян гражданской обороне

Понедельник, 31 января 2022, 09:28
Засады, автоматы, ведение боя в городе: Нацкорпус учил киевлян гражданской обороне
Здесь и дальше фото Нацкорпуса

Национальный корпус провел в Киеве масштабные учения по гражданской обороне, в которых приняли участие более 300 человек.

Источник: Национальный корпус

Дословно Нацкорпус: "Участие в мероприятии приняло более 300 человек. Подавляющее большинство из участников – обычные украинцы, которые хотят быть готовы к защите родного города, собственной семьи в случае полномасштабного наступления России, которая продолжает стягивать армию к границам с Украиной". 

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Детали: Тренировки прошли на территории завода "Атек". 

 

Участников разделили на группы в соответствии с уровнем подготовки. 

 

Во время учений провели занятия по тактике и медицине, инструктаж обращения с оружием, тренировки по ведению боя в городе, прохождению полосы препятствий, отработке техники ведения засад. Также проходила выставка с макетами оружия и амуниции. 

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Сообщается, что тренировки проводились профессиональными инструкторами, большинство из которых являются участниками боевых действий. 

 

В конце учений члены Нацкорпуса зажгли файеры. 

 

По словам организаторов, учение на заводе "Атек" – только одно из мероприятий в рамках всеукраинской кампании "Не паникуй! Готовься!". 

 

Подобные тренировки по подготовке населения к защите от оккупантов планируют проводить во многих городах Украины.

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

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Предыстория:

  • 11 января в Министерстве обороны России заявили, что перебрасывает военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений.  
  • 14 января стало известно, что российские власти начали внезапную проверку боевой готовности войск в Восточном военном округе, сообщалось, что особое внимание уделят переброске войск.
  • Также росСМИ сообщали, что в начале 2022 года РФ проведет учения стратегических ядерных сил.
  • 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "еще в декабре 2021 года" договорился с президентом России Владимиром Путиным провести внеплановые "солидные военные учения" в феврале.
  • Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что РФ планирует провести совместные военные учения с Беларусью и на своей территории – подготовка к ним начнется сразу после окончания учений "Союзная решимость – 2022". 

Украинская правда
Темы: КиевНацкорпусармия
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