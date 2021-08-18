Из-за сцены для концерта Бочелли в Киеве возник новый скандал на исторической почве

Для концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли ко Дню Независимости Украины перед Мариинским дворцом в Киеве установили сцену, в КГГА сетуют, что сцену поставили над братским захоронением участников революции 1917-1921 годов.

Источник: заместитель главы КГГА и глава фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете Владимир Прокопив, "Укринформ"

Прямая речь Прокопива: "Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену?

Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников".

Детали: Прокопов возмущается, что сцену поставили "прямо на памятном знаке".

В свою очередь, организаторы концерта Андреа Бочелли в комментарии "Укринформу" обвинения отвергли, апеллируя к тому, что захоронения там не подтверждены, а постамент планируют демонтировать.

"Власти города Киева в лице одного из заместителей господина Кличко снова манипулируют фактами, делая некорректные заявления относительно сцены, поставленной на площади Конституции", – заявили организаторы концерта.

Они отмечают, что история площади, которая в 2002 году получила название Конституции, ведет свой отсчет с 18-го века, когда на Печерских холмах началось возведение Мариинского дворца.

"В наследство с советских времен до сих пор на площади Конституции находятся остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады. На тот момент украинские власти оказались сильнее, и большевики потерпели поражение", – говорится в сообщении.

Как отмечается, погибших участников восстания похоронили в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка. Во времена СССР в 1935 году на месте предполагаемого захоронения установили памятный знак с "надписью антиукраинского прокоммунистического содержания". Во время Революции Достоинства 2013-2014 годов эту надпись сбили, а памятник частично разрушили. Сейчас постамент находится в аварийном состоянии.

"Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуально. К тому же сам памятник никогда не был и не является памятником истории, также он не имел и художественной ценности. Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроено, постамент запланировано демонтировать", – отметили организаторы концерта.

"Поэтому довольно странным выглядит заявление заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива, что сцену для проведения концерта высокой музыки Андреа Бочелли якобы устанавливают на месте массовых захоронений участников революции 1917-1921 годов", – добавили они.

Организаторы концерта отмечают, что во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 на площади Конституции проходили развлекательные мероприятия, в том же месте находилась "красная дорожка", а у остатков памятника работал ди-джей.

Они ссылаются на Украинский институт национальной памяти в том, что на территории Мариинского парка похоронены и сторонники большевистской власти, и жертвы "красного террора", но место захоронений точно не известно.

После демонтажа остатков памятника погибшим большевикам планируется установить мемориальную плиту с надписью "В этом парке похоронены погибшие во время событий Украинской революции 1917-1921 годов".

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве на Площади Конституции состоится концерт обладателя "Грэмми", итальянского оперного певца Андреа Бочелли.

Организаторы подчеркивают, что средства, собранные от концерта мировой звезды с симфоническим оркестром, направят на создание Центра современного искусства – Музея Ивана Марчука.

Этому предшествовало: 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве возник конфликт из-за появления декораций советского прошлого для съемок. Организаторы съемок ролика к 30-летию Независимости Украины согласились их демонтировать.

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