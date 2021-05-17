Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

За два роки президентства Володимира Зеленського мер Києва Віталій Кличко переживає уже третю атаку з боку Банкової.

Володимир Олександрович і Віталій Володимирович недолюблювали одне одного давно. Ще, мабуть, з часів роботи нинішнього президента у студії "Квартал 95". Кличко завжди неприховано ображався на жарти команди Зеленського, які називав ударами "нижче пояса".

Як тільки Зеленський змінив вид діяльності, київський мер одразу отримав нові приводи для образ, і то зовсім не жартівливі.

Перша лобова атака Зе!команди на Кличка почалась влітку 2019 року, коли тодішній всесильний глава ОПУ Андрій Богдан добивався відставки Кличка, як мінімум з посади глави КМДА.

Щоправда, тоді мало кому відомий помічник президента Андрій Єрмак зумів умовити Зеленського не займати Кличка, обмінявши лояльність мера на дві посади в сфері міського благоустрою.

На початку 2021 року сам Зеленський, завуальовано але досить однозначно, вдруге пройшовся по Кличку, коли вимагав взяти під контроль ріст тарифів. У пориві праведного гніву президент дав зрозуміти: або мер візьметься за тарифи, або силовики візьмуться за чутливу для Кличка тему парковок і евакуації транспорту у столиці.

Публічну міні-кампанію проти Кличка підтримав і перший заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко, який почав публічно критикувати мера Києва за бездарну роботу з будівництва мостів. Саме Тимошенко стояв за меморандумом УЗ і "Укравтодору", коли останній почав добудовувати міст в Києві в обхід Кличка і Київради.

Ця друга маленька війна, здавалось тихо згасла. Втім тільки для того, щоб після травневих вихідних розгорітися пожежею.

Третя, наймасивніша атака Зеленського на Кличка розгортається в режимі онлайн уже другий тиждень. Десятки обшуків, кримінальних справ і візитів силовиків до наближених людей Кличка недвозначно натякають – у Києві грядуть зміни.

Якими вони будуть, хто за ними стоїть і для чого це все Зеленському, розбиралась "Українська правда".

Піарна активність Кличка на Банковій завжди сприймається негативно фото: оп

Президент дав "зелене світло"

Вже два роки час від часу на Банковій обговорюється можливість звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Ці розмови нічим не закінчувалися з кількох причин.

По-перше, Кличка раніше захищав керівник ОПУ – Андрій Єрмак. Річ у тім, що голова Офісу зумів домовитися з мером і вибити собі кілька важливих посад.

Так, на Єрмака орієнтується чинний перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба, який раніше очолював департамент благоустрою столиці, та в.о. директора КП "Київблагоустрій" Микола Бойко.

"Дружба Кличка з Єрмаком – це ще минулорічна конструкція. Там стільки було нічних дзвінків по Київраді, дрібних сварок, непорозумінь через Колю Тищенка і Комарницького. Так що вся любов уже залишилася в минулому", – пояснює нинішню обстановку один з впливових членів команди президента.

По-друге, у команди президента немає сильної і достатньо популярної людини у Києві, яка б публічно могла скласти хоч якусь конкуренцію Кличку. Минулої осені на виборах мера претендентка від "Слуги народу" Ірина Верещук отримала майже у десять разів меншу підтримку за Кличка, який виграв вибори у першому турі.

По-третє: розділення посади голови КМДА та міського голови суперечить чинному закону про столицю та рішенню Конституційного суду.

Однак, схоже, ці причини перестали бути серйозною перепоною для ОПУ.

"Єрмак два роки ходив і розказував, що Кличко нормальний і що все буде нормально. Але нічого нормального не було – він робить, що хоче і як хоче. Першому набридло, що юридично, як голова КМДА, Кличко підзвітний президенту, а нічого від нього добитися неможливо – він лише піариться, а його люди заробляють бабки", – обурюється один зі співрозмовників УП в Офісі Зеленського.

"Тому так, зараз загострення йде повним ходом, тому що президент сказав, що ми так більше працювати не можемо", – додає співрозмовник.

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Треба віддати належне – Банкова працює проти мера досить системно, адже однією із сильних сторін Кличка є чиста репутація.

Попри різні історії, пов’язані зі Столаром і йому подібними, особисто Кличко не сприймається виборцями, як людина, причетна до корупційних оборудок. Він досі у свідомості людей залишається всесвітньо відомим боксером, який "заробив все своїми руками".

Тож атака на мера мусила початись і почалася з боку правоохоронців, які отримали команду шукати корупцію чи зловживання київської влади.

Минулого тижня податкова, СБУ і поліція провели десятки обшуків у будівлях КМДА, департаментах та комунальних підприємствах. Дійшли з обшуками до дуже близького друга Кличка Артура Палатного, який серед іншого є ще й головою виконавчого комітету партії "УДАР".

Для такого масштабного наступу активізували всі сили. Наприклад, в оперативному режимі замінили керівництво київської Служби безпеки. Тепер її очолює Сергій Заяць, якого перевели у столицю з Івано-Франківської області після скандального виграшу на 87 окрузі кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

"Правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича! Це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто, – обурювався у Кличко під час засідання Київської міської ради 13 травня.

За даними УП, стратегічно за "кошмаром" оточення Кличка, як і за всю київську політику Зеленського, наглядає Андрій Єрмак, який просто не може відмовити президенту. Юридичний супровід ситуації здійснює фігурант корупційної справи НАБУ заступник голови ОПУ Олег Татаров.

На Банковій, де він все ще продовжує працювати попри всі звинувачення, Татаров досі курує весь правоохоронний блок і, напевно, найкраще розбирається у тому, як простимулювати спецоперацію з обшуками.

Оперативний менеджмент ситуації лежить на першому заступнику керівника ОПУ Кирилові Тимошенку, який у президента відповідає за роботу з регіонами після звільнення Сергія Трофімова.

Саме на Тимошенка покладено завдання пошуку кандидатів на посаду голови КМДА, а що ще важливіше – знайти шляхи, як звідти забрати Кличка.

Кандидатами на голову КМДА називають одразу кількох людей: міністра розвитку громад Олексія Чернишова, помічника Тимошенка по "Великому будівництву" Юрія Голика, міністра культури Олександра Ткаченка, депутата "Слуги народу", кума Медведчука Андрія Холодова, і вже згаданого першого заступника Кличка в КМДА Олексія Кулебу.

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За логікою усіх ключових кадрових призначень останнього року, фаворитом мусив бути саме останній – через свою близькість з Єрмаком. Тим не менш, співрозмовники УП стверджують, що досить високі шанси на призначення у КМДА має Холодов, у якого склалися хороші відносини з Кличком.

Відбором кандидатів займається Тимошенко, у якого останнім часом склалися досить холодні стосунки з безпосереднім начальником – головою ОПУ. Крім того, щоб воювати з Кличком, слід призначати людину щонайменше впізнавану, аби не казати зірку. Кулеба таким явно не є.

Однак, це ще півбіди – обрати достойного. Головне питання – яким чином його призначити головою КМДА при живому міському голові?

Законом про столицю передбачено, що президент може призначати главою КМДА тільки того, кого кияни обрали мером. Щодо цього є одразу кілька рішень Конституційного суду.

Тобто звільнити Кличка з посади глави КМДА у законний спосіб Зеленський може. Але призначити на цю посаду будь-кого крім Кличка, згідно з законом, не можна.

Банкова працює проти мера досить системно, адже однією із сильних сторін Кличка є чиста репутація фото: кмда

Найбільш чистим з юридичної точки зору варіантом було б ухвалення нового закону про столицю.

Більше того, ще в часи турборежиму "Слуги народу" уже в першому читанні такий законопроєкт проголосували. Але ухвалити його в другому ніяк не можуть. Бо є проблема.

"Ткаченко (сьогоднішній міністр культури, а тоді депутат "СН" Олександр Ткаченко був одним із ключових авторів цього проєкту – УП) писав його під себе, при тому під себе – мера, коли ще збирався на вибори в мери. Цей закон тільки розширює повноваження мера. Зараз його нереально прийняти. Треба переписувати", – пояснюють УП джерела у "Слузі народу".

Інший варіант – призначення голови КМДА за прецедентом Олександра Попова, який керував Адміністрацією, поки мер Черновецький був в екзилі. Але Кличко – не Черновецький і поступатися своєю владою не збирається.

"Всі зараз шукають варіант, як вирішити цю колізію. Думаю, що буде спирання на якесь рішення суду: наші поставлять голову КМДА, а Кличко піде позиватися у суди і так все працюватиме у підвішеному стані", – резюмує один з топів Зе!Команди.

"Залучені реально всі, але чи буде результат – не ясно", – додає він.

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Чому Зеленський з’ївся на Кличка

Жодних проблем у Віталія Кличка могло б і не бути, якби він зумів вписатись в діючу систему влади.

Після того, як Єрмак замирив ОПУ і мера столиці на початку 2020-го, здавалось, що шанси на стратегічний мир є. Аж до місцевих виборів восени минулого року Кличко не мав жодних публічних конфліктів із Зеленським.

Непублічно справи йшли теж досить прогнозовано. Тандем "смотрящих" за Києвом часів Порошенка Кононенко-Столар був замінений на не менш "ефективний" дует Миколи Тищенка і Дениса Комарницького.

Про ефективність співпраці Кличка і Банкової можна було судити хоча б з того, що президентська партія не висунула на виборах мера Києва хоч більш-менш притомну кандидатуру. Чим прямо допомогла Кличку обратись в першому турі.

Замість того, щоб "оцінити" жест президента і співпрацювати далі, переобраний мер відчув свою силу і почав жорстко відмежовуватись від влади.

"Слуги" дуже хотіли свого секретаря Київради. Це було для них принципово, по суті, друга людина. Доходило до погроз. Але Кличко відбився і не дав. Не дав, тому що також на цю посаду претендував ЕС, який мав стільки ж голосів у Раді, як і Удар – по 31. "Слуги" зайняли лише 5 місце, тому інші партії не погодилися би на їх кандидатуру", – розповідає один із наближених до Кличка депутатів Київради.

Власне, бажання мера Києва бути самостійним суб’єктом і є глибинною причиною травневого загострення.

Блокування ідей "слуг" у Києві, вибудовування всієї розкладки сил в Київраді під себе, постійні технічні "кидки" президентської фракції – це лише наслідки.

"В Київраді "зелені" вибили собі місце глави бюджетної комісії. Але Віталік назасовував туди стільки своїх і лівих людей, що "слуги" нічого там не можуть зробити. І вони бігають на Банкову скаржитись, що от їх ображають. А всі ці київські "рішали" дивляться на них, як на дітей", – пояснює один із старожилів київської політики.

Мало того, що Кличко втратив чутливість до побажань Банкової, то він ще й увійшов у смак самоуправління. Саме звідси історія про створення у Києві виконкомів, які, по суті, переберуть усі виконавчі повноваження КМДА і будуть підпорядковані Київраді, а не президенту.

"Зеленського дуже ця історія з виконкомами дратує. Бо вони тоді повністю втратять Київ. Тому вони і активізувались", – переконує співрозмовник УП з оточення Кличка.

На Банковій же переконують, що їм влада в Києві як така не потрібна. Вони б спокійно погодились на Кличка, якби він справді змінював місто.

"Цей Віталік сам нічого не робить, і нам не дає зробити. В Києві нічого не міняється", – роздратовано стверджує один зі співрозмовників із оточення президента.

Ще одна річ, яка дуже дратує Офіс Зеленського – піар-активність Кличка. Зрозуміло, що станом на зараз київський мер не є і не може бути конкурентом у президентських перегонах. Але не факт, що так само буде під час походу Зеленського на другий термін в 2024 році.

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Так, поки що у більшість опитувань, які публікуються у відкритому доступі, Кличка навіть не включають як кандидата. Однак у рейтингах довіри він завжди у лідерах, часом навіть обходить за цим показником самого Зеленського.

Крім того, саме з Кличком у свій короткий і перевантажений візит провели дві зустрічі – спочатку у готелі Hyatt, а потім у посольстві – держсекретар США Блінкен і його заступниця Вікторія Нуланд. Цей факт, за даними співрозмовників у Київраді, викликав неабияке роздратування в Офісі президента.

Піарна активність Кличка на Банковій завжди сприймається негативно. Часом доходить до відкритих демаршів. Як, скажімо, було минулого року 23 серпня на День прапора.

Тоді у Києві президент разом з послами і київським мером мали урочисто підняти найбільший прапор в Україні поблизу Батьківщини-матері.

Але команда Кличка вирішила зіграти на випередження і зібрати додаткові рекламні бали. 22 числа мер сам урочисто відкрив флагшток, де наступного дня президент мав піднімати прапор.

Віталій Кличко на печерських пагорбах відкрив меморіал, де підняли найбільший прапор України, 22 серпня 2020 року фото: кмда

"Зразу подзвонив розлючений Єрмак, мовляв, "що ви собі дозволяєте і якщо підняття завтра, то навіщо так гучне відкриття сьогодні?" І тоді офіс переніс захід у військову частину у Василькові. На піднятті прапору мали бути посли і їх попередили про зміну локації вночі 23 серпня, що є абсолютно неприйнятним.З того часу відносини стали дуже холодні", – розповідає один із членів команди Кличка.

"При тому, що у нас немає завдання готуватися до президентських виборів. Віталій такої цілі перед нами не ставив, і рішення в команді немає. Є Бірнбаум (американський політтехнолог Кличка – УП), але він займається партією "УДАР", як її апгрейтнути", – додає інший член команди Кличка.

Головне завдання технолога – перезапуск напівмертвої партії Кличка з прицілом на парламентські вибори 24-го року. Певні кроки в цьому напрямку лідер "УДАРу" і справді почав робити, почавши із заклику до мерів і голів ОТГ гуртуватись навколо його партії.

Про гуртування навколо нього як кандидата в президенти жодного слова Кличко не сказав. Поки що.

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У ситуації з Кличком у президента Зеленського є багато варіантів. Більшість із них погані.

Є три законних шляхів замінити главу КМДА: новий закон про столицю, добровільна відставка Кличка чи нове рішення Конституційного суду. Навіть складно сказати, яка із цих можливостей більш фантастична.

Однак, навіть якщо ОПУ знайде якийсь пристойний варіант поставити свого голову КМДА, то це не вирішить, а створить Зеленському дві величезні проблеми.

Перша – статус загарбника. Як показали місцеві вибори, рейтинг і Зеленського, і його партії у Києві досить скромні, щоб не казати різкіше.

Для більшості киян, які і так доволі скептичні до президентської сили, атака на обраного в першому турі мера навряд чи буде прийнятною. Є висока ймовірність, що замість підтримки президент отримає нову хвилю негативу, а замість приборкання потенційного конкурента на виборах – його посилення через отримання ролі "жертви режиму".

Друга проблема – марність всієї кампанії. Якщо тільки президент не має наміру запроторити особисто Кличка за ґрати, рокірування голови КМДА буде даремним.

"Навіть без КМДА мер залишається головним в місті. Під ним бюджет, представницький орган Київрада, усі департаменти та комунальні підприємства. Всі кадрові питання і розпорядження грошима – теж у міського голови. Навіть будівля на Хрещатику його. Юридична адреса КМДА десь на висілках", – пояснює не під запис один із колишніх соратників Кличка.

"Наприкінці каденції Петра юристи готували Кличку систему правового захисту в місті на випадки конфлікту з президентською вертикаллю. Тому у Кличка все готово", – додає співрозмовник.

А от чи є у Зеленського стратегічний план затяжної війни, якщо травневий бліцкриг провалиться? Поки що такого не видно.

Роман Романюк, Роман Кравець, Севгіль Мусаєва