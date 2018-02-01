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Гужва рассказал, почему выехал из Украины

Четверг, 1 февраля 2018, 00:05
Гужва рассказал, почему выехал из Украины

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва рассказал, что причиной выезда в Австрию стали угрозы физической расправой.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Мне поступали угрозы, в том числе угрозы физической расправой. В такой ситуации, не имея надежды на справедливый суд и вполне обоснованные опасения в том, что вся государственная машина работает и будет продолжать работать на то, чтобы посадить меня в тюрьму, а управляемые властью группировки попытаются меня убить. Я принял решение попросить политического убежища в Австрии", - сказал он.

Кроме того, он рассказал, что уже предпринимались попытки покушения.

"Перед новым годом на меня было совершено нападение представителями организации С14. Я написал по этому поводу в полицию и нам было отказано в возбуждении уголовного дела", - добавил он.

Как сообщалось, Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.

В редакции сайта "Страна.ua" сообщили, что он остается на посту главного редактора издания и продолжит управлять им из-за границы.

Как известно 22 июня 2017 года в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог 544 тысяч гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

1 августа стало известно, что Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Гужва отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

22 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил Игорю Гужве меру пресечения еще на 30 дней. Он не имеет права покидать пределы Киева.

Больше о деле Гужвы читайте в материале "Собственная "Страна". Что известно о деле Игоря Гужвы"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГужваАвстрияСМИ
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