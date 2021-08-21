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Президентский университет должен заработать с октября 2023 – план Кабмина

Суббота, 21 августа 2021, 13:14

Согласно утвержденному правительством плану, Президентский университет должен начать обучение студентов 1 октября 2023 года.

Источник: Правительственный портал

Детали: 20 августа правительство утвердило план мер по реализации концепции проекта "Президентский университет".

Предполагается, что до конца этого года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете.

Получение акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланирован до 1 октября 2023 года.

Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

К январю 2022 года запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащение и составление смет.

Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.

Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников университета планируется осуществить до мая 2023 года.

В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей.

Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.

В Кабмине напомнили, что целью проекта является создание университета, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний") как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.

Что предшествовало: 31 мая президент Владимир Зеленский объявил о создании Президентского университета, который будет готовить "людей будущего", и подписал соответствующий указ.

Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, Зеленский выразил желание, чтобы для лучших преподавателей Президентского университета будущего зарплата стартовала от 4 тысяч "или долларов или евро".

Шкарлет также заверил, что при строительстве Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" его интегрируют в нынешнюю инфраструктуру ВДНХ, вырубки деревьев не будет.

Темы: образованиеКабинет министров
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