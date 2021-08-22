Президент: Министры начинают много говорить, когда нечего показать

Президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу "Интер" в воскресенье, отвечая на вопрос, есть ли уже так называемый список "на вылет" из правительства, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать.

Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени".

Что предшествовало: 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова с должности, которую он занимал более 7 лет.

Дениса Монастырского парламент назначил министром внутренних дел 16 июля.

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