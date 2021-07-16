Монастырский стал новым министром внутренних дел
Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.
Источник: заседание парламента 16 июля
Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Вношу представление о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел. Прошу поддержать".
Прямая речь Монастырского: "Я не обещаю мгновенно решить все проблемы. Это невозможно. Но обещаю профессионально и принципиально выполнять свою работу в должности министра и готов достойно нести службу в интересах народа и государства".
Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "За 271. Решение принято. Поздравляю, Денис Анатольевич".
Детали: В начале рассмотрения кадрового вопроса Монастырский заявил о конфликте интересов и заявил, что воздержится от голосования за назначение его министром.
Позже его выход на трибуну встретили аплодисментами. Монастырский заявил, что является членом команды президента, поблагодарил его за доверие и коротко отчитался о работе правоохранительного комитета Рады, который он возглавляет.
По словам Монастырского, в должности министра он планирует сосредоточить внимание на:
- борьбе с организованной преступностью, ворами в законе,
- на привлечении полицией к ответственности всех без исключения нарушителей, независимо от их должностей,
- налаживании отношений между полицией, обществом и местными властями,
- безопасности дорожного движения,
- цифровизации всех сфер деятельности МВД,
- борьбе с наркотиками,
- защите госграницы – в частности, "строительстве современной эффективно-обустроенной границы по всему периметру государства",
- внедрении добровольного страхования имущества от пожаров,
- укреплении "внутренней устойчивости и обороны страны, возвращении Крыма и Донбасса".
Монастырский написал заявление о сложении полномочий депутата (Рада прекратила его полномочия 340 голосами) и принял присягу члена Кабинета министров.
Не дали голосов за назначение Монастырского фракции ОПЗЖ (19 отсутствуют, 25 не голосовали), "Европейская солидарность" (6 отсутствуют, 1 не голосовал, 20 воздержались), "Батькивщина" (17 отсутствуют, 1 не голосовал, 7 воздержались) и "Голос" (2 отсутствуют, 1 не голосовал, 17 воздержались).
Для справки: Денису Монастырскому 41 год, он по образованию юрист.
Сейчас Монастырский – депутат от "Слуги народа" и председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.
До избрания нардепом Монастырский преподавал в Хмельницком университете управления и права, работал юристом в нескольких частных компаниях – в частности Hillmont Partners, которая предоставляет юридические услуги для инвесторов и бизнеса, и "Лигал Консалтинг", консультирующая агентства по недвижимости.
В команду Зеленского Монастырского позвал его знакомый, ныне председатель образовательного комитета от "слуг" Сергей Бабак, который попросил его проанализировать правоохранительный блок программы будущего президента.
Еще до похода в политику Монастырский был хорошо знаком с верным спутником экс-министра МВД Арсена Авакова – Антоном Геращенко. В частности, с 2016 по 2019 год он был экспертом в Институте будущего, где Геращенко является соучредителем. Кроме того, был его помощником в парламенте 8-го созыва.
Читайте также: Конец эпохи Авакова. Как Зеленский уговорил министра уйти в отставку
Предыстория:
- По данным "Украинской правды", президент накануне вылета в Берлин позвал Монастырского к себе в Офис и спросил его, не хочет ли тот занять место Авакова.
- Депутат подумал сутки и 13 июля согласился, а уже вечером того же дня Зеленский представил его депутатам в качестве кандидата на замену Авакова.
- 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую он занимал 7 лет.