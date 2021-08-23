Зеленский пригласил Россию на Крымскую платформу

Президент Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма.

Источник: Зеленский на заключительном выступлении саммита "Крымской платформы"

Прямая речь: "Я подумал, что Российская Федерация, которая, конечно, не участвовала в саммите, но так активно обсуждала, комментировала, реагировала, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы.

Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки.

Я обещаю, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя Российской Федерации. Скорее всего, эта подпись будет на последнем саммите Крымской платформы в Ялте".

Что предшествовало: 23 августа в Киеве проходит учредительный саммит инициативы по деоккупации Крыма "Крымская платформа". Участие в нем принимают 46 делегаций.

В Кремле назвали саммит "Крымской платформы" в Киеве антироссийским и крайне недружественным мероприятием.