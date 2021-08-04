Еще одну медаль для Украины завоевала борец Коляденко
22-летняя Ирина Коляденко приобретает бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Источник: трансляция Олимпиады на сайте "Суспильного"
Детали: Со счетом 3:1 она победила латвийку Анастасию Григорьеву.
Коляденко выступает в весовой категории до 62 кг. Она спортсменка Центрального спортивного клуба ВС Украины.
Спортсменка из Украины на Олимпиаде победила китаянку Цзя Лун, нигерийку Аминат Адению, но в полуфинале уступила представительнице Кыргызстана Айсуле Тинибековой.
Спортсменка Центрального спортивного клубу ЗС України Ірина Коляденко здобула медаль Олімпійських Ігор 2020 з вільної боротьби.— Defence of Ukraine (@DefenceU) August 4, 2021
У ваговій категорії до 62 кг вона завоювала бронзову нагороду pic.twitter.com/7VT0wnEy8P
Для 22-летней Коляденко это первые Олимпийские игры. Ранее в 2021 году она выиграла "золото" чемпионата Европы, а в 2020 году была бронзовым призером.
Что было раньше: Несколько минут назад Украина завоевала первую золотую медаль - нардеп Жан Беленюк стал лучшим в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.
Сьогодні на #Олімпіаді – день України! Ще одна медаль для 🇺🇦 на іграх @Tokyo2020! Вітаю нашу Ірину Коляденко зі здобуттям «бронзи» у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг! У скарбничці нашої збірної вже 11 олімпійських нагород! pic.twitter.com/PbB46NSmmX— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021
Кроме того, 4 августа украинец Парвиз Насибов получил серебро по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов.
Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук получили бронзовую медаль в артистическом плавании - это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.
Напомним:
- В медальном зачете Олимпийских игр 2020 Украина сейчас на 37 строчке. Украинские спортсмены завоевали 11 медалей: 1 - "золото", 2 - "серебра" и 8 - "бронз".