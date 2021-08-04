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Еще одну медаль для Украины завоевала борец Коляденко

Среда, 4 августа 2021, 15:08

22-летняя Ирина Коляденко приобретает бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Источник: трансляция Олимпиады на сайте "Суспильного"

Детали: Со счетом 3:1 она победила латвийку Анастасию Григорьеву.

Коляденко выступает в весовой категории до 62 кг. Она спортсменка Центрального спортивного клуба ВС Украины.

Спортсменка из Украины на Олимпиаде победила китаянку Цзя Лун, нигерийку Аминат Адению, но в полуфинале уступила представительнице Кыргызстана Айсуле Тинибековой.

Для 22-летней Коляденко это первые Олимпийские игры. Ранее в 2021 году она выиграла "золото" чемпионата Европы, а в 2020 году была бронзовым призером.

Что было раньше: Несколько минут назад Украина завоевала первую золотую медаль - нардеп Жан Беленюк стал лучшим в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

 

Кроме того, 4 августа украинец Парвиз Насибов получил серебро по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук получили бронзовую медаль в артистическом плавании - это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.

 
 

Напомним:

  • В медальном зачете Олимпийских игр 2020 Украина сейчас на 37 строчке. Украинские спортсмены завоевали 11 медалей: 1 - "золото", 2 - "серебра" и 8 - "бронз".

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортЯпония
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