Еще одну медаль для Украины завоевала борец Коляденко

22-летняя Ирина Коляденко приобретает бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Источник: трансляция Олимпиады на сайте "Суспильного"

Детали: Со счетом 3:1 она победила латвийку Анастасию Григорьеву.

Коляденко выступает в весовой категории до 62 кг. Она спортсменка Центрального спортивного клуба ВС Украины.

Спортсменка из Украины на Олимпиаде победила китаянку Цзя Лун, нигерийку Аминат Адению, но в полуфинале уступила представительнице Кыргызстана Айсуле Тинибековой.

Спортсменка Центрального спортивного клубу ЗС України Ірина Коляденко здобула медаль Олімпійських Ігор 2020 з вільної боротьби.

У ваговій категорії до 62 кг вона завоювала бронзову нагороду pic.twitter.com/7VT0wnEy8P — Defence of Ukraine (@DefenceU) August 4, 2021

Для 22-летней Коляденко это первые Олимпийские игры. Ранее в 2021 году она выиграла "золото" чемпионата Европы, а в 2020 году была бронзовым призером.

Что было раньше: Несколько минут назад Украина завоевала первую золотую медаль - нардеп Жан Беленюк стал лучшим в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

Сьогодні на #Олімпіаді – день України! Ще одна медаль для 🇺🇦 на іграх @Tokyo2020! Вітаю нашу Ірину Коляденко зі здобуттям «бронзи» у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг! У скарбничці нашої збірної вже 11 олімпійських нагород! pic.twitter.com/PbB46NSmmX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Кроме того, 4 августа украинец Парвиз Насибов получил серебро по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук получили бронзовую медаль в артистическом плавании - это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.

Напомним: