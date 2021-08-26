ВОЗ о происхождении COVID-19: Все гипотезы в силе
Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.
Источник: Майкл Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, которого цитирует The Guardian
Прямая речь: "Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, учитывая текущий анализ, но все эти гипотезы требуют дальнейшего выяснения и дальнейшего исследования, и мы пойдем и посмотрим, куда все эти выводы приведут ВОЗ".
Детали: Райан отметил, что китайские ученые заявили, что проводят собственные исследования происхождения COVID-19. По его словам, в ВОЗ "с нетерпением ждем новостей для наших китайских коллег о ходе этих исследований".
Напомним:
- Пандемия COVID-19 впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
- 14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения пандемии. Миссия не смогла точно определить источник коронавируса. Однако, сообщалось, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не принадлежит к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.
- Впоследствии стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, которые работали в Ухане, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.
- В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане - правдоподобная и заслуживает дальнейшего изучения.
- В июле ВОЗ предложила второй этап исследований происхождения коронавируса.