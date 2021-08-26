Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВОЗ о происхождении COVID-19: Все гипотезы в силе

Четверг, 26 августа 2021, 01:39
ВОЗ о происхождении COVID-19: Все гипотезы в силе

Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.

Источник: Майкл Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, которого цитирует The Guardian

Прямая речь: "Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, учитывая текущий анализ, но все эти гипотезы требуют дальнейшего выяснения и дальнейшего исследования, и мы пойдем и посмотрим, куда все эти выводы приведут ВОЗ".

Детали: Райан отметил, что китайские ученые заявили, что проводят собственные исследования происхождения COVID-19. По его словам, в ВОЗ "с нетерпением ждем новостей для наших китайских коллег о ходе этих исследований".

Напомним:

  • Пандемия COVID-19 впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
  • 14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения пандемии. Миссия не смогла точно определить источник коронавируса. Однако, сообщалось, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не принадлежит к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.
  • Впоследствии стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, которые работали в Ухане, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.
  • В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане - правдоподобная и заслуживает дальнейшего изучения.
  • В июле ВОЗ предложила второй этап исследований происхождения коронавируса.

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: