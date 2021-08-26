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У аэропорта Кабула прогремел взрыв, есть погибшие

Четверг, 26 августа 2021, 16:57
У аэропорта Кабула прогремел взрыв, есть погибшие
ФОТО: AFP

В Кабуле у международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей, по предварительной информации, по меньшей мере 13 человек погибли. Позже стало известно о втором взрыве.

Источник: the daily beast, Twitter представителя Пентагона Джона Кирби

Прямая речь Кирби: "Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Информация о жертвах пока неясна. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем".

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Позже стало известно, что прогремело по меньшей мере два взрыва, где среди пострадавших, по словам Кирби, также есть граждане США.

Детали: По данным СМИ, взрыв и стрельба раздались у ворот аэропорта.

По предварительной информации, это была атака смертника. Корреспондент Sky News сообщил, что еще один взрыв произошел возле гостиницы Baron, где останавливались британские солдаты и журналисты.

Reuters сообщает, что официальный представитель талибов заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате нападения на кабульский аэропорт.

По словам чиновника, в это число входят женщины и дети, а также ранены несколько охранников Талибана.

В то же время, подтверждения этой информации нет.

Что было раньше: 26 августа правительства США, Великобритании и Австралии сказали своим гражданам, ожидающим эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.

Ранее со ссылкой на источники в Минобороны Италии сообщалось, что в сторону итальянского военно-транспортного самолета, когда он вылетал из аэропорта Кабула, было сделано несколько выстрелов. В то же время источники в разведке утверждают, что выстрелы производились в воздух для разгона толпы возле аэропорта, а не конкретно в сторону итальянского самолета.

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Напомним:

  • По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в Афганистане находится более 90 граждан Украины и членов их семей, желающих покинуть страну.
  • По состоянию на 25 августа в аэропорту Кабула эвакуации ждут более 10 000 человек.
  • 23 августа в международном аэропорту Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанвзрываэропортСША
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