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На Донбассе ранены еще двое украинских военных

Суббота, 28 августа 2021, 21:33
На Донбассе ранены еще двое украинских военных

В субботу вечером в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное".

Детали: Отмечается, что для прекращения огневой активности врага украинские воины применили дежурные огневые средства.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Что предшествовало: Ранее в субботу Украинская делегация в ТКГ сообщила, что во время обстрела вооруженными формированиями РФ Авдеевки и окрестностей ранены и получили боевые травмы 8 украинских военнослужащих.

Позже в пресс-центре ООС уточнили, что 4 военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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