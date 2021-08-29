Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Обострение на Донбассе: 18 обстрелов в сутки, ранены 10 бойцов

Воскресенье, 29 августа 2021, 07:57
Фото: штаб ООС

За сутки 28 августа зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня, 10 военных получили ранения и травмы.

Источник: штаб ООС

Детали: Неподалеку Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города.

У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи поселка Травневе российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский.

В результате обстрела повреждено частное домовладение. Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

У Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 29 августа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

После 7 лет болезни умер Герой Украины Петраковский

США заявили, что нанесли удар по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле

видеоВ Кабуле прогремел новый взрыв, есть погибшие – СМИ

фотоВ Киеве открыли Мемориал воинам, погибшим в войне РФ против Украины

фотоДоброволец Святослав Горбенко удостоен звания Герой Украины посмертно

Джонсон игнорировал свои же советы по безопасности и вел переговоры с личного телефона - СМИ

Все новости...
ООС
Оккупанты на Донбассе второй раз за неделю обстреляли поселок Травневе
В пятницу российские наемники на Донбассе убили бойца ВСУ, в ночь на субботу – без потерь
Российские оккупанты обстреляли позиции возле Новолуганского – ООС
Последние новости
18:45
У побережья Италии спасли рекордное количество мигрантов
18:33
После 7 лет болезни умер Герой Украины Петраковский
18:18
фото, видеоВ Киеве закрыли вестибюль станции метро из-за угрозы подтопления
18:12
Кредитование Центрэнерго госбанками нарушает принципы ОЭСР — KSE
17:53
США заявили, что нанесли удар по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле
17:34
Украина запретит въезд авто на номерах Приднестровья, несмотря на просьбы Молдовы
17:31
Land Rover отозвал в США более 111 тысяч авто
17:22
ООС: двое раненых с начала суток, один в тяжелом состоянии
16:53
В Киеве в ближайший час ожидается гроза
16:43
В Запорожье произошла перестрелка возле кафе: 5 пострадавших
Все новости...