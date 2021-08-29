Обострение на Донбассе: 18 обстрелов в сутки, ранены 10 бойцов
За сутки 28 августа зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня, 10 военных получили ранения и травмы.
Источник: штаб ООС
Детали: Неподалеку Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города.
У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.
Вблизи поселка Травневе российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский.
В результате обстрела повреждено частное домовладение. Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.
Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
У Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников – удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра 29 августа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.