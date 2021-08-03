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После аварии на "Ривнеазоте" в почвах обнаружили превышение нитратов

Вторник, 3 августа 2021, 23:56
После аварии на Ривнеазоте в почвах обнаружили превышение нитратов
Фото: Суспільне.Рівне

После аварии на "Ривнеазоте" в некоторых местах в результате проб почвы зафиксировали превышение показателей нитратов в 10 раз.

Источник: глава Госэкоинспекции Андрей Рисованный в Facebook

Прямая речь: "Пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии.

Забор проводился с учетом перемещения облака выброса, на 11 пробных площадках площадью 100 кв м методом "конверта".

Детали: В частности, вблизи "Ривнеазота" в почве обнаружили превышение по нитратам в 10 раз. Также на улице Соборной азота больше в 1,3 раза, нитратов – в 1,8 раз.

Возле села Зеленый Гай норма нитратов превышена в 4,3 раза. Еще в трех местах, у сел Грушвица, Верховск, Городок, превышение составляют от 1,7 до 1,9 раза.

Рисованный говорит, что превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации. Речь идет также о неудовлетворительном ведения хозяйственной деятельности.

Предыстория:

  • 20 июля в Ровно на территории завода ЧАО "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозные газами.
  • К городу приблизилось облако рыжего дыма. В то же время спасатели говорили, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.
  • Причиной аварии на химическом заводе "Ривнеазот" может быть несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя или коррозия участка трубопровода.
  • Предприятие "Ривнеазот" входит в структуру Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа

Украинская правда

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Темы: экологияРовно
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