В Афганистане продолжаются кровавые бои за Лашкаргах

В афганском городе Лашкаргах – столице провинции Гильменд происходят ожесточенные бои.

Источник: ВВС

Детали: Афганский генерал предупредил о разрушительных последствиях для безопасности во всем мире, если "Талибан" возьмет верх в борьбе с правительственной армией.

Генерал Сами Садат командует группой правительственных войск в южной провинции Гильменд, в столице которой, городе Лашкаргах, сейчас идут ожесточенные бои.

Талибам удалось захватить несколько районов в центре Лашкаргаха, однако генерал Садат выразил уверенность, что весь город им взять не удастся.

По его мнению, сил талибов недостаточно, чтобы удержать захваченную местность, но они постоянно пополняют силы за счет боевиков из других исламистских группировок.

Садат считает, что их успехи представляют угрозу за пределами Афганистана: "Это укрепит надежды на мобилизацию в небольших экстремистских группировках в городах Европы и Америки и оказывать разрушительное воздействие на глобальную безопасность".

Наступление в провинции Гильменд – это часть масштабной операции талибов по всему Афганистану.

Вывод американских войск из Афганистана заметно облегчил задачу талибам, а афганский президент Ашраф Гани возложил вину за ухудшение военной ситуации в его стране на США.

Генерал Садат призвал жителей Лашкаргаха как можно скорее покинуть город. В своем обращении он заявил, что армия не оставит в живых ни одного талиба.

Жители Лашкаргаха живут в постоянном страхе из-за обстрелов со стороны талибов, бомбардировки афганской авиации и американские воздушные удары.

"Нас ни "Талибан" не жалеет, ни правительственные войска, которые не прекращают бомбардировки. На дорогах лежат трупы. Мы не знаем, кто это – талибы или мирные жители", – рассказал один из местных афганцев.

Другой житель города сообщил: "Я не знаю, куда бежать, бои идут на каждом шагу".

Потеря Лашкаргаха может стать тяжелым военным и моральным поражением для правительства, до сих пор всячески преуменьшал значение успеха талибов в сельской местности и обещал любой ценой удержать под своим контролем крупные города.

Если Лашкаргах падет, он станет первой столицей провинции, завоеванной талибами с 2016 года.

В последние дни американские военные, которые остались в Афганистане, усилили удары с воздуха по позициям талибов. Но это предсказуемо привело к потерям среди гражданских лиц. Организация Объединенных Наций заявила, что от стрельбы и воздушных ударов в первую очередь страдают мирные жители.

По данным ООН, за последние три дня в Лашкаргахе погибли, по меньшей мере, 10 мирных жителей и 85 получили ранения.

Предыстория:

Между боевиками "Талибана" и правительственными войсками Афганистана продолжаются бои в пригороде города Герат, центра одноименной провинции.

Боевики "Талибана" пытаются захватить три ключевых города на юге и западе Афганистана, продолжаются бои.

Напомним: