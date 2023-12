Насибов завоевал серебро для Украины на Олимпиаде

Украинец Парвиз Насибов завоевал серебро по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов на Олимпийских Играх в Токио.

Источник: трансляция поединка

Детали: В финале украинец со счетом 1: 9 проиграл иранцу Мохаммеду Резе Гераю.

Parviz Nasibov of #UKR finishes his first Olympic Games on the podium, collecting #Silver in the men’s Greco-Roman 67kg #Wrestling#StrongerTogether | @Tokyo2020 | @Wrestling pic.twitter.com/iVn0ijkluT