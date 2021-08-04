Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Граната в Кабмине: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана

Среда, 4 августа 2021, 23:00
Граната в Кабмине: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана
ФОТО: ПРОКУРАТУРА КИЕВА

В Офис генерального прокурора направили обращение с просьбой учесть психоэмоциональное состояние ветерана, который пришел в Кабмин с гранатой – под обращением, в частности, подписалась Министерка по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Источник: Минветеранов в Facebook, Алена Вербицкая в Facebook

Детали: Кроме Лапутиной, к обращению также присоединилась председатель Консультативного совета Президенте Украины по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.

Они просят учесть ОГПУ психоэмоциональное состояние ветерана российской-украинской войны во время совершения действий в здании КМУ и направить его не в тюрьму, а в медицинское учреждение для оказания ему соответствующей помощи.

По словам Вербицкой, она лично пообщалась с ветераном. Председатель Консультативного совета констатировала, что такие ситуации не редкость, поскольку война оставляет свой след. Именно поэтому она инициирует обращение к Кабмину об увеличении финансирования реабилитации участников войны на Донбассе.

Предыстория:

  • Сегодня утром неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожает ее подорвать.
  • Позже его задержали. Переговоры со злоумышленником проводил его друг Василий Олексюк, депутат Бучанского горсовета — это помогло задержать правонарушителя.
  • Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич. Он бывший боец Айдара.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: