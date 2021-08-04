Граната в Кабмине: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана

В Офис генерального прокурора направили обращение с просьбой учесть психоэмоциональное состояние ветерана, который пришел в Кабмин с гранатой – под обращением, в частности, подписалась Министерка по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Источник: Минветеранов в Facebook, Алена Вербицкая в Facebook

Детали: Кроме Лапутиной, к обращению также присоединилась председатель Консультативного совета Президенте Украины по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.

Они просят учесть ОГПУ психоэмоциональное состояние ветерана российской-украинской войны во время совершения действий в здании КМУ и направить его не в тюрьму, а в медицинское учреждение для оказания ему соответствующей помощи.

По словам Вербицкой, она лично пообщалась с ветераном. Председатель Консультативного совета констатировала, что такие ситуации не редкость, поскольку война оставляет свой след. Именно поэтому она инициирует обращение к Кабмину об увеличении финансирования реабилитации участников войны на Донбассе.

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