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Граната в Кабмине: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана

Среда, 4 августа 2021, 23:00
ФОТО: ПРОКУРАТУРА КИЕВА

В Офис генерального прокурора направили обращение с просьбой учесть психоэмоциональное состояние ветерана, который пришел в Кабмин с гранатой – под обращением, в частности, подписалась Министерка по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Источник: Минветеранов в Facebook, Алена Вербицкая в Facebook

Детали: Кроме Лапутиной, к обращению также присоединилась председатель Консультативного совета Президенте Украины по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.

Они просят учесть ОГПУ психоэмоциональное состояние ветерана российской-украинской войны во время совершения действий в здании КМУ и направить его не в тюрьму, а в медицинское учреждение для оказания ему соответствующей помощи.

По словам Вербицкой, она лично пообщалась с ветераном. Председатель Консультативного совета констатировала, что такие ситуации не редкость, поскольку война оставляет свой след. Именно поэтому она инициирует обращение к Кабмину об увеличении финансирования реабилитации участников войны на Донбассе.

Предыстория:

  • Сегодня утром неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожает ее подорвать.
  • Позже его задержали. Переговоры со злоумышленником проводил его друг Василий Олексюк, депутат Бучанского горсовета — это помогло задержать правонарушителя.
  • Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич. Он бывший боец Айдара.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров
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