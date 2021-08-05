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Решение оносительно Запорожского титано-магниевого комбината Фирташа обжалуют

Четверг, 5 августа 2021, 00:58
Решение оносительно Запорожского титано-магниевого комбината Фирташа обжалуют
ФОТО: АР

Компания "Толексис Трейдинг Лимитед" будет оспаривать решение Хозяйственного суда Запорожской области по возврату Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства.

Источник: комментарий адвоката "Толексис Трейдинг Лимитед" Романа Чишинского

Прямая речь: "Данное решение принял Хозяйственный суд Запорожской области - суд первой инстанции. Согласно законодательству, решение этого суда вступает в силу только в случае, если не будет обжаловано в отведенный законодательством срок.

Безусловно, мы считаем это решение ангажированным и несправедливым и будем его обжаловать".

Детали: Чишинский напомнил: "В суде высшей инстанции было доказано, что все аргументы, на которые ссылается Специализированная антикоррупционная прокуратура и Фонд государственного имущества Украины по делу ЗТМК – неправомерные".

Адвокат уточняет: "28 января 2021 Высший антикоррупционный суд Украины полностью оправдал Владимира Сивака, которого обвиняли в совершении тех нарушений, на которые ссылаются Фонд госимущества и Специализированная антикоррупционная прокуратура, подтвердив отсутствие этих нарушений".

Что предшествовало: Запорожский титано-магниевый комбинат вернули в собственность государства, ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

Предыстория:

  • Компания Фирташа в 2013 году создала ООО "ЗТМК". Это произошло благодаря победе на конкурсе Фонда государственного имущества для привлечения инвестиций на комбинат. Однако Фирташ не выполнил взятые на себя обязательства. Речь идет о 110 млн долларов, которые олигарх должен был инвестировать в модернизацию завода. Средства были потрачены менеджментом компании не по целевому назначению.

Знать больше: Титановая схема Фирташа. Почему ЗТМК уже два года не возвращают государству

Украинская правда

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Темы: Фирташ
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