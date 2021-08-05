Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Решение оносительно Запорожского титано-магниевого комбината Фирташа обжалуют

Четверг, 5 августа 2021, 00:58
ФОТО: АР

Компания "Толексис Трейдинг Лимитед" будет оспаривать решение Хозяйственного суда Запорожской области по возврату Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства.

Источник: комментарий адвоката "Толексис Трейдинг Лимитед" Романа Чишинского

Прямая речь: "Данное решение принял Хозяйственный суд Запорожской области - суд первой инстанции. Согласно законодательству, решение этого суда вступает в силу только в случае, если не будет обжаловано в отведенный законодательством срок.

Безусловно, мы считаем это решение ангажированным и несправедливым и будем его обжаловать".

Детали: Чишинский напомнил: "В суде высшей инстанции было доказано, что все аргументы, на которые ссылается Специализированная антикоррупционная прокуратура и Фонд государственного имущества Украины по делу ЗТМК – неправомерные".

Адвокат уточняет: "28 января 2021 Высший антикоррупционный суд Украины полностью оправдал Владимира Сивака, которого обвиняли в совершении тех нарушений, на которые ссылаются Фонд госимущества и Специализированная антикоррупционная прокуратура, подтвердив отсутствие этих нарушений".

Что предшествовало: Запорожский титано-магниевый комбинат вернули в собственность государства, ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

Предыстория:

  • Компания Фирташа в 2013 году создала ООО "ЗТМК". Это произошло благодаря победе на конкурсе Фонда государственного имущества для привлечения инвестиций на комбинат. Однако Фирташ не выполнил взятые на себя обязательства. Речь идет о 110 млн долларов, которые олигарх должен был инвестировать в модернизацию завода. Средства были потрачены менеджментом компании не по целевому назначению.

Знать больше: Титановая схема Фирташа. Почему ЗТМК уже два года не возвращают государству

Украинская правда
Темы: Фирташ
powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки в Украине обнаружили более тысячи новых случаев COVID

Умер Марчук

Спортсменка Лузан завоевала для Украины 12-ю медаль на Олимпиаде в Токио

Белорусская спортсменка Тимановская прилетела в Варшаву

Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат

Все новости...
Фирташ
Прибыль оператора ГТС упала вдвое из-за долгов облгазов Фирташа
В Нафтогазе говорят, что санкции против Фирташа не позволяют разорвать газовый контракт
Украинский титан для России: ничего личного, только бизнес на 300 миллиардов
Последние новости
09:22
COVID-вакцинация: в Украине уже сделали более 6 миллионов прививок
09:06
В Украине начали действовать новые правила въезда
08:54
фотоВ Греции спасают от лесных пожаров Древнюю Олимпию
08:33
За сутки в Украине обнаружили более тысячи новых случаев COVID
08:26
В Киеве закрыт пересадочный узел метро: подозрение на взрывчатку
08:15
Умер Марчук
08:00
Главные новости среды и ночи: мужчина с гранатой в Кабмине, первое золото Олимпиады
07:52
Украинский военный на Донбассе получил боевую травму
07:00
COVID-19 в мире: 683 тысячи новых случаев, больше всего в США и Индии
06:02
Спортсменка Лузан завоевала для Украины 12-ю медаль на Олимпиаде в Токио
Все новости...