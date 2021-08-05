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Начальник полиции Киева написал заявление об отставке - источники

Четверг, 5 августа 2021, 12:53

Глава полиции Киева Андрей Крищенко написал заявление об отставке.

Источник: коллеги Крищенко на условиях анонимности

Прямая речь: "Он пока работает, выполняет свои функции. Но головой полиции Киева не будет. Этот вопрос уже решен, остались лишь технические детали"

Детали: По словам источника УП, заявление об отставке Крищенко еще не подписано.

"Украинская правда" пытается получить комментарий самого Крищенко. На звонки и сообщения в мессенджерах он не ответил.

Напомним: Генерал полиции 3-го ранга Андрей Крищенко занимает должность начальника Главного управления Национальной полиции Киева с 15 декабря 2015 года.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: полицияКиев
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