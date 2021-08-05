Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Начальник полиции Киева написал заявление об отставке - источники

Четверг, 5 августа 2021, 12:53
Начальник полиции Киева написал заявление об отставке - источники

Глава полиции Киева Андрей Крищенко написал заявление об отставке.

Источник: коллеги Крищенко на условиях анонимности

Прямая речь: "Он пока работает, выполняет свои функции. Но головой полиции Киева не будет. Этот вопрос уже решен, остались лишь технические детали"

Детали: По словам источника УП, заявление об отставке Крищенко еще не подписано.

"Украинская правда" пытается получить комментарий самого Крищенко. На звонки и сообщения в мессенджерах он не ответил.

Напомним: Генерал полиции 3-го ранга Андрей Крищенко занимает должность начальника Главного управления Национальной полиции Киева с 15 декабря 2015 года.

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: