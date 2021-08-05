Начальник полиции Киева написал заявление об отставке - источники
Четверг, 5 августа 2021, 12:53
Глава полиции Киева Андрей Крищенко написал заявление об отставке.
Источник: коллеги Крищенко на условиях анонимности
Прямая речь: "Он пока работает, выполняет свои функции. Но головой полиции Киева не будет. Этот вопрос уже решен, остались лишь технические детали"
Детали: По словам источника УП, заявление об отставке Крищенко еще не подписано.
"Украинская правда" пытается получить комментарий самого Крищенко. На звонки и сообщения в мессенджерах он не ответил.
Напомним: Генерал полиции 3-го ранга Андрей Крищенко занимает должность начальника Главного управления Национальной полиции Киева с 15 декабря 2015 года.
Предыстория:
- 13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке. 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
- 16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.
- 4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.
Украинская правда