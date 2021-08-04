Кабмин уволил Геращенко с должности заместителя главы МВД
Среда, 4 августа 2021, 15:24
Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.
Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram
Прямая речь Гончаренко: "Правительство уволило Геращенко Антона Юрьевича с должности заместителя министра внутренних дел"
Детали: Кабмин назначил Мэри Акопян и Богдана Драпятого заместителями министра внутренних дел.
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Предыстория:
- 13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке.
- 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
Украинская правда