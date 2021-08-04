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Кабмин уволил Геращенко с должности заместителя главы МВД

Среда, 4 августа 2021, 15:24
Фото с Facebook Геращенко

Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "Правительство уволило Геращенко Антона Юрьевича с должности заместителя министра внутренних дел"

Детали: Кабмин назначил Мэри Акопян и Богдана Драпятого заместителями министра внутренних дел. 

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Кабинет министровГеращенко Антонувольнение
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