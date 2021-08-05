Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине уже 143 заражения "Дельтой", карантин продлят - Кузин

Четверг, 5 августа 2021, 13:17
В Украине уже 143 заражения Дельтой, карантин продлят - Кузин
Фото: Ганна Чабарай, LIGA.Life

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что с завершением августа продолжат карантин, а также отметил, что в Украине уже зафиксировали почти 150 заражений штаммом ковида "Дельта".

Источник: Кузин в интервью "Українському радіо"

Прямая речь Кузина: "Прежде всего, мы сейчас используем меры адаптивного карантина, когда государство устанавливает определенные показатели, мы их отслеживаем в разрезе областей, если мы видим какие-то проблемы, сразу применяются ограничительные меры.

Сейчас мы находимся в зеленой зоне, это означает, что, несмотря на рост, ситуация контролируемая, людям предоставляется медпомощь.

Вспышки локализуются на уровне громад или кластеров. Карантин будет продолжен, поскольку к нему привязаны многие процессы, происходящие в государстве - работа штабов, специфические требования к пересечению госграницы, работа мероприятий общественного здоровья, работа центров контроля и профилактики болезней, рейтингование больниц ...

Поэтому карантин, однозначно, будет продолжен после завершения августа. По поводу ухудшения - будет внедрение новых противоэпидемических требований".

Детали: Кузин рассказал, что в Украине уже официально подтвержденных 143 случая заражений "Дельтой". По его словам, это значит, что "штамм находится на территории Украины и распространяется".

Напомним: 5 августа в Украине зафиксировали более тысячи заражений COVID.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусэпидемияКузин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: