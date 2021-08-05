В Украине уже 143 заражения "Дельтой", карантин продлят - Кузин

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что с завершением августа продолжат карантин, а также отметил, что в Украине уже зафиксировали почти 150 заражений штаммом ковида "Дельта".

Источник: Кузин в интервью "Українському радіо"

Прямая речь Кузина: "Прежде всего, мы сейчас используем меры адаптивного карантина, когда государство устанавливает определенные показатели, мы их отслеживаем в разрезе областей, если мы видим какие-то проблемы, сразу применяются ограничительные меры.

Сейчас мы находимся в зеленой зоне, это означает, что, несмотря на рост, ситуация контролируемая, людям предоставляется медпомощь.

Вспышки локализуются на уровне громад или кластеров. Карантин будет продолжен, поскольку к нему привязаны многие процессы, происходящие в государстве - работа штабов, специфические требования к пересечению госграницы, работа мероприятий общественного здоровья, работа центров контроля и профилактики болезней, рейтингование больниц ...

Поэтому карантин, однозначно, будет продолжен после завершения августа. По поводу ухудшения - будет внедрение новых противоэпидемических требований".

Детали: Кузин рассказал, что в Украине уже официально подтвержденных 143 случая заражений "Дельтой". По его словам, это значит, что "штамм находится на территории Украины и распространяется".

Напомним: 5 августа в Украине зафиксировали более тысячи заражений COVID.

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