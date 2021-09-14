Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За соблюдением карантина в ТЦ будут следить камеры – Минздрав

Вторник, 14 сентября 2021, 15:19
ФОТО: ГАННА ЧАБАРАЙ, LIGA.LIFE

Главный санврач рассказал, что во время карантина в торговых центрах областей установят специальные камеры, которые покажут, носят люди маски и соблюдаются социальных дистанций.

Источник: Кузин в интервью Liga.net

Прямая речь Кузина: "Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдаются социальных дистанций.

Детали: Отмечается, что Кузин как санврач с помощью "административного влияния" и выездах в области и отдельные заведения будет убеждать местные власти и бизнесменов, которые не захотят вводить ограничения.

Также планируется проводить выездные комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей.

Напомним: в Украине сменили правила работы в "красной" и "желтой" зонах.

13 сентября в Украине зафиксировали 3 332 новых подтвержденных случая COVID-19, из них почти 11% – дети, а более 12% больных приходится на столицу.

Темы: Кузинкарантинкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

США могут передать Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол" – Politico

фото"Глаза для Буков": армия взяла на вооружение станцию ​​обнаружения "Феникс-1"

фотоПЦУ запустила мобильное приложение с молитвами и чатом со священниками

фото, видеоВзрыв авто в Днепре полиция рассматривает как теракт, погиб АТОшник

В большинстве регионов Украины "краснеет" уровень заболеваемости COVID

Кабмин продлил действие "зеленых" COVID сертификатов до 365 дней

Все новости...
Кузин
Вакцинируйся или тестируйся – Кузин рассказал о возможных ограничениях для невакцинированных
В Украине уже 143 заражения "Дельтой", карантин продлят - Кузин
Последние новости
13:39
фото7 лет скрывался в РФ: СБУ задержала организатора "референдума" на Луганщине
13:06
УЗ готовится выпустить дополнительные евробонды на 200 миллионов долларов
13:06
Послы G7 ожидают от Украины дальнейшей борьбы с коррупцией в сфере инфраструктуры
12:58
В киевских автобусах будут измерять температуру воздуха
12:57
ЕС готовит совместную декларацию по НАТО и собственный оборонный саммит
12:35
ВВП Украины за январь-июль вырос на 2,1% – Минэкономики
12:34
Дождь не нарушит сентябрьскую идиллию четверга - прогноз
12:29
Правительство подняло предельные цены на топливо, АЗС отреагировали
12:28
США могут передать Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол" – Politico
12:19
Microsoft объявил о программе обратного выкупа акций объемом до 60 миллиардов долларов
Все новости...