За соблюдением карантина в ТЦ будут следить камеры – Минздрав

Главный санврач рассказал, что во время карантина в торговых центрах областей установят специальные камеры, которые покажут, носят люди маски и соблюдаются социальных дистанций.

Источник: Кузин в интервью Liga.net

Прямая речь Кузина: "Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдаются социальных дистанций.

Детали: Отмечается, что Кузин как санврач с помощью "административного влияния" и выездах в области и отдельные заведения будет убеждать местные власти и бизнесменов, которые не захотят вводить ограничения.

Также планируется проводить выездные комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей.

Напомним: в Украине сменили правила работы в "красной" и "желтой" зонах.

13 сентября в Украине зафиксировали 3 332 новых подтвержденных случая COVID-19, из них почти 11% – дети, а более 12% больных приходится на столицу.