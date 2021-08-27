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Вакцинируйся или тестируйся – Кузин рассказал о возможных ограничениях для невакцинированных

Пятница, 27 августа 2021, 10:48
Вакцинируйся или тестируйся – Кузин рассказал о возможных ограничениях для невакцинированных
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Власть может ввести определенные ограничения для украинцев, которые не хотят делать прививки против коронавируса, но это будет только тогда, когда будет вакцинировано не менее 50% населения.

Источник: главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ВВС News Украина

Прямая речь Кузина: "Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция.

Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю. То есть принцип вакцинируйся или тестируйся".

Детали: В то же время он пояснил, что начинать говорить об ограничении для невакцинированных можно только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, и когда власть будет убеждена, все люди были обеспечены вакциной. А уже после того, как останутся одни противники вакцинации, можно применять "более жесткие меры".

При этом Кузин отметил, что "нам до этого еще далеко".

Он также убежден, что в Украине "не будут применить какие-то карательные меры" по отношению в невакцинированным, потому что вакцинация добровольная. Но подчеркнул, что привитым людям "однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия".

На вопрос, является ли обязательной вакцинация для учителей, поскольку школам, где большинство учителей не привиты, не разрешат работать в желтых и оранжевых зонах, Кузин ответил, что прививки добровольные.

В то же время он объяснил наличие такой нормы в постановлении правительства тем, что большинство стран ЕС, где есть вспышки "Дельты", фиксировали большое количество новых случаев именно в учебных заведениях и именно среди персонала.

Главный санитарный врач также напомнил, что норма о 80% привитого коллектива касается и воспитателей в детсадах и преподавателей в университетах.

Предыстория: 

  • В начале августа Кузин заявил, что в Министерстве здравоохранения рассматривают возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированных граждан.
  • Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кузинвакцинация
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