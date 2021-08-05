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Венедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"

Четверг, 5 августа 2021, 17:39
Венедиктова рассекретит материалы дела по Иловайскому котлу
венедиктова на встрече, фото: ОГП

Офис генерального прокурора принял решение о рассекречивании материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска, СБУ уже направила соответствующие документы в Генштаб и другие органы.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова, которую цитирует Офис генпрокурора

Прямая речь Венедиктовой: "Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВСУ и другие органы для принятия соответствующих решений.

Сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса генпрокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "Иловайским событиям".

Детали: Об этом Венедиктова рассказала на встрече с родными погибших, пленных и без вести пропавших украинских военнослужащих.

Она пояснила, что расследование Иловайских событий проходит в двух направлениях - вторжение со стороны РФ и убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе из числа руководства антитеррористической операцией.

В ходе расследования допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.

 

Напомним: Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум генерал-полковникам Вооруженных Сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Украинская правда

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Темы: ВенедиктоваИловайскОфис генпрокурора
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