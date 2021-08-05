Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ
Бывший секретарь СНБО, которого отстранили от участия в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, подал в суд на комиссию, которая проводит конкурс. Дело будет рассматривать скандальный Окружной админсуд Киева.
Источник: юридическая компания "Миллер" в Facebook
Детали: Представляет интересы Данилюка юридическая компания "Миллер". Там заявили, что конкурс должен быть остановлен из-за нарушения процедур.
В частности, речь идет о якобы противоправном отстранении Данилюка от участия в конкурсе. Именно поэтому, считают в компании, дальнейшие этапы конкурса происходить не могут.
Адвокаты требуют в суде признать противоправными действия Комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины.
В "Миллер" объясняют, что суть формального отказа, якобы из-за отсутствия у Данилюка подтверждения наличия специального образования, не соответствует тому перечню документов, которые должен представить кандидат.
Требование же о наличии специально образования является к человеку, которого уже назначают на указанную должность, а не к кандидату.
Юристы подали заявление об обеспечении иска. Это означает, что к времени пока дело будут рассматривать, они просят запретить следующие этапы конкурса.
В сообщении говорится, что обеспечить исковое заявление должны в течение двух дней.
Предыстория:
- 30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.
- По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.
- 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.
- Глава этой комиссии - Милованов.