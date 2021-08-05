Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ

Четверг, 5 августа 2021, 20:30
Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ

Бывший секретарь СНБО, которого отстранили от участия в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, подал в суд на комиссию, которая проводит конкурс. Дело будет рассматривать скандальный Окружной админсуд Киева.

Источник: юридическая компания "Миллер" в Facebook

Детали: Представляет интересы Данилюка юридическая компания "Миллер". Там заявили, что конкурс должен быть остановлен из-за нарушения процедур.

В частности, речь идет о якобы противоправном отстранении Данилюка от участия в конкурсе. Именно поэтому, считают в компании, дальнейшие этапы конкурса происходить не могут.

Адвокаты требуют в суде признать противоправными действия Комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины.

В "Миллер" объясняют, что суть формального отказа, якобы из-за отсутствия у Данилюка подтверждения наличия специального образования, не соответствует тому перечню документов, которые должен представить кандидат.

Требование же о наличии специально образования является к человеку, которого уже назначают на указанную должность, а не к кандидату.

Юристы подали заявление об обеспечении иска. Это означает, что к времени пока дело будут рассматривать, они просят запретить следующие этапы конкурса.

В сообщении говорится, что обеспечить исковое заявление должны в течение двух дней.

Предыстория:

  • 30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.
  • По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.
  • 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.
  • Глава этой комиссии - Милованов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Александр ДанилюкМилованов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Александр Данилюк
НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка
Данилюк: Милованов по указанию ОП снял меня с конкурса в Бюро экономической безопасности
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: