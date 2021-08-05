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Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ

Четверг, 5 августа 2021, 20:30

Бывший секретарь СНБО, которого отстранили от участия в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, подал в суд на комиссию, которая проводит конкурс. Дело будет рассматривать скандальный Окружной админсуд Киева.

Источник: юридическая компания "Миллер" в Facebook

Детали: Представляет интересы Данилюка юридическая компания "Миллер". Там заявили, что конкурс должен быть остановлен из-за нарушения процедур.

В частности, речь идет о якобы противоправном отстранении Данилюка от участия в конкурсе. Именно поэтому, считают в компании, дальнейшие этапы конкурса происходить не могут.

Адвокаты требуют в суде признать противоправными действия Комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины.

В "Миллер" объясняют, что суть формального отказа, якобы из-за отсутствия у Данилюка подтверждения наличия специального образования, не соответствует тому перечню документов, которые должен представить кандидат.

Требование же о наличии специально образования является к человеку, которого уже назначают на указанную должность, а не к кандидату.

Юристы подали заявление об обеспечении иска. Это означает, что к времени пока дело будут рассматривать, они просят запретить следующие этапы конкурса.

В сообщении говорится, что обеспечить исковое заявление должны в течение двух дней.

Предыстория:

  • 30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.
  • По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.
  • 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.
  • Глава этой комиссии - Милованов.

Украинская правда
Темы: Александр ДанилюкМилованов
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