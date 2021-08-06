Дугарь подозревает, что за ней следят

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - Яна Дугар подозревает, что за ней ведется наблюдение.

Источник: Дугарь в Facebook

Прямая речь: "Мысли и переживания

В последнее время в стране происходят ряд событий, одно из них - повешен глава Белорусского дома в Украине - Виталий Шишов ..!

Параллельно происходят определенные события со мной:

- замечаю (опять) на себе "глаза"

- срабатывает сигнализация в доме (причем на втором этаже и в разных комнатах)

- чужие под домом

- видеосообщения о том, как за мной следят".

Детали: Женщина предполагает, что таким образом ее пытаются запугать и осуществить "давление на психологическое состояние".

В связи с этим она заявляет:

"У меня нет депрессии!

Нет мыслей о самоубийстве - я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее!

Психологическое состояние - в норме!"

Дугарь говорит, что хорошо помнит письма Андрея Антоненко (другой фигурант по делу - УП) из СИЗО об угрозе его жизни, "которые оказались не беспочвенными".

"Поэтому есть основания полагать, что может быть давление на нас троих тех, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета, или имеет отношение к этому! Со стороны тех, кто действительно знает причастных!!!" - резюмирует она.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, Кузьменко сейчас под ночным домашним арестом, а Яну Дугарь освободили под залог.

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