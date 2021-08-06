Дугарь подозревает, что за ней следят
Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - Яна Дугар подозревает, что за ней ведется наблюдение.
Источник: Дугарь в Facebook
Прямая речь: "Мысли и переживания
В последнее время в стране происходят ряд событий, одно из них - повешен глава Белорусского дома в Украине - Виталий Шишов ..!
Параллельно происходят определенные события со мной:
- замечаю (опять) на себе "глаза"
- срабатывает сигнализация в доме (причем на втором этаже и в разных комнатах)
- чужие под домом
- видеосообщения о том, как за мной следят".
Детали: Женщина предполагает, что таким образом ее пытаются запугать и осуществить "давление на психологическое состояние".
В связи с этим она заявляет:
"У меня нет депрессии!
Нет мыслей о самоубийстве - я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее!
Психологическое состояние - в норме!"
Дугарь говорит, что хорошо помнит письма Андрея Антоненко (другой фигурант по делу - УП) из СИЗО об угрозе его жизни, "которые оказались не беспочвенными".
"Поэтому есть основания полагать, что может быть давление на нас троих тех, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета, или имеет отношение к этому! Со стороны тех, кто действительно знает причастных!!!" - резюмирует она.
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
- Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, Кузьменко сейчас под ночным домашним арестом, а Яну Дугарь освободили под залог.
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