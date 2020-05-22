Дело Шеремета: следствие по предполагаемым исполнителям завершено

Полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: комментарий "Украинской правде" Тараса Безпалого, адвоката подозреваемой Юлии Кузьменко

Прямая речь: "Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление, материалы относительно Кузьменко, Антоненко, Дугарь выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования".

Детали: В деле трое подозреваемых: музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

По состоянию на 16:15 адвокат отметил, что входит в изолятор временного содержания к подзащитной, где ему должны вручить соответствующие документы. Детали о завершении следствия пообещал предоставить позже.

Адвокат другой подозреваемого, Яны Дугар, также подтвердил УП, что в ближайшее время им должны сообщить о завершении расследования.

Кроме того, 22 мая не состоялось судебное заседание по мере пресечения Кузьменко. Защита просила отменить ее арест, однако суд перенесли на 27 мая. Причина – не явились прокуроры, не доставили подозреваему/, не обеспечили связь с ней.

"Украинская правда" пытается получить комментарий Нацполиции относительно завершения следствия.

Что было ранее: 21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".

Журналисты-расследователи "Слидство.инфо" сообщали, что, по их данным, следователи получили приказ "сверху" – завершить расследование – и в ближайшее время должны это сделать.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который сначала также фигурировал как организатор.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета