Дело Шеремета: следствие по предполагаемым исполнителям завершено

Полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: комментарий "Украинской правде" Тараса Безпалого, адвоката подозреваемой Юлии Кузьменко

Прямая речь: "Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление, материалы относительно Кузьменко, Антоненко, Дугарь выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования".

Детали: По состоянию на 16:15 адвокат отметил, что входит в изолятор временного содержания к подзащитной, где ему должны вручить соответствующие документы. Детали о завершении следствия пообещал предоставить позже.

Адвокат другой подозреваемого, Яны Дугар, также подтвердил УП, что в ближайшее время им должны сообщить о завершении расследования.

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