Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Цветы Украины" стали памятником архитектуры: сносить нельзя

Пятница, 6 августа 2021, 17:44
Цветы Украины стали памятником архитектуры: сносить нельзя
Столичный памятник архитектуры "Цветы Украины" Фото: Іван Черничкин / Заборона

Министерство культуры и информационной политики внесло здание "Цветы Украины", которое расположено в Киеве, в реестр государственных памятников, что запрещает его разрушение или перестройку.

Источник: глава министерства Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Есть замечательная новость для киевлян. Только что подписал приказ о внесении дома "Цветов Украины" в реестр государственных памятников. Теперь Цветы - официально являются памятником архитектуры, монументального искусства местного значения".

Детали: По его словам, зданию предоставлен охранный статус, и это означает, что его теперь нельзя разрушить или перестроить.

Ткаченко поблагодарил киевлян за неравнодушие и готовность отстаивать исторический облик города.

Предыстория: В июле в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".

Впоследствии Шевченковский районный суд Киева запретил владельцу здания "Цветы Украины" демонтаж на время судебного процесса о нарушении неимущественных авторских прав архитектора.

В начале августа департамент охраны культурного наследия своим приказом внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: строительствоКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
строительство
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
В Украине начали строительство с нуля 150-километрового магистрального водопровода
Появились фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут жить "вагнеровцы"
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: