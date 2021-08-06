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"Цветы Украины" стали памятником архитектуры: сносить нельзя

Пятница, 6 августа 2021, 17:44
Столичный памятник архитектуры "Цветы Украины" Фото: Іван Черничкин / Заборона

Министерство культуры и информационной политики внесло здание "Цветы Украины", которое расположено в Киеве, в реестр государственных памятников, что запрещает его разрушение или перестройку.

Источник: глава министерства Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Есть замечательная новость для киевлян. Только что подписал приказ о внесении дома "Цветов Украины" в реестр государственных памятников. Теперь Цветы - официально являются памятником архитектуры, монументального искусства местного значения".

Детали: По его словам, зданию предоставлен охранный статус, и это означает, что его теперь нельзя разрушить или перестроить.

Ткаченко поблагодарил киевлян за неравнодушие и готовность отстаивать исторический облик города.

Предыстория: В июле в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".

Впоследствии Шевченковский районный суд Киева запретил владельцу здания "Цветы Украины" демонтаж на время судебного процесса о нарушении неимущественных авторских прав архитектора.

В начале августа департамент охраны культурного наследия своим приказом внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева.

Украинская правда
Темы: строительствоКиев
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