Двое фигурантов в делах Майдана могут выйти на свободу: Офис генпрокурора жалуется на суд

В Офисе генерального прокурора сообщили, что двое обвиняемых в тяжких преступлениях во время Революции Достоинства 7 августа могут выйти на свободу из-за действий судей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области.

Источник: ОГПУ

Детали: Как пояснили в Офисе, 1 июля 2021 на рассмотрение суда поступил обвинительный акт в производстве о похищении Игоря Луценко и похищение и убийства Юрия Вербицкого.

Подготовительное заседание назначили на 9 июля. Однако защитники обвиняемых не появились. Тогда же прокурор ходатайствовал о привлечении адвокатов из Центра бесплатной правовой помощи. Но суд признал удовлетворения этого ходатайства преждевременным.

Тогда же прокурор обратился в суд с другим ходатайством – о применении в отношении обвиняемых меры пресечения, в котором поставил вопрос об их дальнейшем содержании под стражей.

И хотя УПК определяет, что такие ходатайства должны рассматриваться не позднее 72 часов, суд назначил их рассмотрение на 21 июля. То есть через 12 дней после подготовительного заседания.

Уже 21 июля коллегия судей решила направить производства в Киевский апелляционный суд для передачи другому суду. Фактически, говорят в ОГПУ, дело направили в апелляционный суд только 26 июля. Хотя уже было постановление, которое установило подсудность в производстве по Белоцерковским городским судом.

4 августа Киевский апелляционный суд ожидаемо контактировал беспочвенность передачи дела и вернул его обратно в Белую Церковь.

На следующие два дня председательствующая по делу назначила судебные заседания. Однако они не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии, которые отказались с него отзываться.

Ввиду того, что срок содержания под стражей обвиняемых истекает 7 августа, прокурор и потерпевшие ходатайствовали о проведении дополнительного автораспределения для замены отсутствующих судей. На что сейчас официального ответа из суда не последовало.

Очередную дату судебного заседания не определено.

В ОГПУ утверждают, что возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны.

Там также обратили внимание, что обвиняемые уже находились в розыске, а один из них прятался от следствия в течение 6 лет с помощью поддельных документов.

Еще один обвиняемый даже под стражей пытался повлиять на другое лицо, которому инкриминируется соучастие в похищении и истязании пострадавших.

Что предшествовало: Адвокаты сообщили, что обвиняемые в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут 7 августа выйти на свободу.

Предыстория:

В январе 2014 года в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.

10 марта 2020 года правоохранители задержали участника преступной организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.

12 марта 2020 года следователи ГБР и СБУ задержали еще одного подозреваемого в участии в этой преступной организации.