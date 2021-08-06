Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Общественные организации призывают членов ВРП уйти в отставку

Пятница, 6 августа 2021, 22:06
Общественные организации призывают членов ВРП уйти в отставку

Ряд общественных организаций призывают членов Высшего совета правосудия подать в отставку, чтобы не тратить средства налогоплательщиков, но просят их это сделать не раньше совершения необходимых для внедрения законов о судебной реформе действий.

Источник: заявление, опубликованной Фондом DEJURE

Детали: К заявлению присоединились Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции и Автомайдан.

В тексте указывается, что ВРП давно себя дискредитировала и "годами покрывала подозреваемых в захвате государственной власти Павла Вовка и других судей ОАСК, отказываясь рассматривать дисциплинарные жалобы против них".

Активисты также обвиняют ВРП в давлении на судей, которые проявили свою независимость и разоблачали коррупцию.

"Полноценное очистка ВРП является первоочередным условием судебной реформы", – говорится в заявлении.

Общественные организации ссылаются на заявление Высшего совета правосудия о блокировании своей работы, а потому призывают ее членов выполнить требования закона №1635-IX, необходимые для формирования Этического Совета и Конкурсной комиссии в ВККС, и подать в отставку.

Таким образом, считают ГО, будет ускорено "очищение судебной власти и исключат "коллапс судебной системы", которым члены ВРП пугают общество".

Что предшествовало: Высший совет правосудия остановил распределение между членами совета дисциплинарных жалоб, а также жалоб на решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВСПактивисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
ВСП
Высший совет правосудия избрал новую ВККС, выполнив одну из кандидатских задач для Украины
Князев заявил, что хранил чужие деньги. ВСП согласился на его арест
Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненными выплатами – ЦПК
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: