Общественные организации призывают членов ВРП уйти в отставку

Ряд общественных организаций призывают членов Высшего совета правосудия подать в отставку, чтобы не тратить средства налогоплательщиков, но просят их это сделать не раньше совершения необходимых для внедрения законов о судебной реформе действий.

Источник: заявление, опубликованной Фондом DEJURE

Детали: К заявлению присоединились Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции и Автомайдан.

В тексте указывается, что ВРП давно себя дискредитировала и "годами покрывала подозреваемых в захвате государственной власти Павла Вовка и других судей ОАСК, отказываясь рассматривать дисциплинарные жалобы против них".

Активисты также обвиняют ВРП в давлении на судей, которые проявили свою независимость и разоблачали коррупцию.

"Полноценное очистка ВРП является первоочередным условием судебной реформы", – говорится в заявлении.

Общественные организации ссылаются на заявление Высшего совета правосудия о блокировании своей работы, а потому призывают ее членов выполнить требования закона №1635-IX, необходимые для формирования Этического Совета и Конкурсной комиссии в ВККС, и подать в отставку.

Таким образом, считают ГО, будет ускорено "очищение судебной власти и исключат "коллапс судебной системы", которым члены ВРП пугают общество".

Что предшествовало: Высший совет правосудия остановил распределение между членами совета дисциплинарных жалоб, а также жалоб на решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.