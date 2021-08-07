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Половина американцев вакцинировались от COVID-19

Суббота, 7 августа 2021, 02:25
Половина американцев вакцинировались от COVID-19

Половина населения США полностью вакцинировались против COVID-19.

Источник: директор отдела данных по COVID-19 Белого дома Сайрус Шахпар в Twitter, AFP

Детали: Это означает, что более 165 млн человек получили две дозы Moderna или Pfizer или одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

По словам Шахпара, в среднем за семь дней количество недавно вакцинированных людей возросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние две недели.

Порог полной вакцинации половины всех взрослых американцев в США достигли в конце мая.

Напомним:

  • В США 70% взрослых получили по дозе вакцины против COVID-19.
  • В то же время, количество новых случаев COVID-19 в США достигло шестимесячного максимума: 4 августа зафиксировали более 100 тысяч случаев заражения.
  • На семь штатов США с одними из самых низких показателей вакцинации от COVID-19 - это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи - приходится половина новых случаев заражения и госпитализаций в стране за последнюю неделю.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияСША
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