Половина американцев вакцинировались от COVID-19
Суббота, 7 августа 2021, 02:25
Половина населения США полностью вакцинировались против COVID-19.
Источник: директор отдела данных по COVID-19 Белого дома Сайрус Шахпар в Twitter, AFP
Детали: Это означает, что более 165 млн человек получили две дозы Moderna или Pfizer или одноразовую вакцину Johnson & Johnson.
По словам Шахпара, в среднем за семь дней количество недавно вакцинированных людей возросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние две недели.
Порог полной вакцинации половины всех взрослых американцев в США достигли в конце мая.
Напомним:
- В США 70% взрослых получили по дозе вакцины против COVID-19.
- В то же время, количество новых случаев COVID-19 в США достигло шестимесячного максимума: 4 августа зафиксировали более 100 тысяч случаев заражения.
- На семь штатов США с одними из самых низких показателей вакцинации от COVID-19 - это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи - приходится половина новых случаев заражения и госпитализаций в стране за последнюю неделю.