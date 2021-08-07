Половина американцев вакцинировались от COVID-19

Половина населения США полностью вакцинировались против COVID-19.

Источник: директор отдела данных по COVID-19 Белого дома Сайрус Шахпар в Twitter, AFP

Детали: Это означает, что более 165 млн человек получили две дозы Moderna или Pfizer или одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

По словам Шахпара, в среднем за семь дней количество недавно вакцинированных людей возросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние две недели.

Порог полной вакцинации половины всех взрослых американцев в США достигли в конце мая.

Напомним: