Военные США нанесли авиаудары по позициям "Талибана"

Самолет ВВС США в субботу вечером нанес авиаудары по позициям "Талибана" в городе Шеберган – центре провинции Джаузджан на северо-западе страны.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя начальника пресс-центра министерства обороны Афганистана Фавад Аман

Прямая речь: "Сегодня вечером в 18:30 (17:00 по Киеву) в городе Шеберган, провинция Джаузджан, скопление талибов было обстреляно самолетом B-52. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаудара ВВС США".

Детали: Талибы штурмуют город Шеберган, который является малой родиной бывшего вице-президента, лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА объединяет тюркоязычное население страны) маршала Абдул Рашида Дустума с начала июня. Дустум, который в июне-июле находился на лечении в Турции, вернулся на родину в начале августа.

Возвращение маршала совпало по времени с началом наиболее активного нападения боевиков на город. Накануне правительственным силам в Шебергане, которыми командует старший сын Дустума - Ёрмухаммад, удалось отразить очередной штурм талибов, сотни боевиков убиты.

Но несмотря на большие потери, талибы стянули в Джаузджан боевиков из соседних провинций, осада Шеберагана в субботу продолжалась. По последним данным, в субботу вечером талибы смогли захватить значительную часть города.

Что предшествовало: Боевики группировки "Талибан" 7 августа захватили столицу еще одной провинции Афганистана - город Шеберган.

Напомним: