Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ждем результатов исследований – главный санврач о третьей дозе COVID-вакцины

Воскресенье, 8 августа 2021, 03:48
Ждем результатов исследований – главный санврач о третьей дозе COVID-вакцины
Фото: ЦОЗ

В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что ждут результатов научных исследований относительно бустерной дозы вакцины против COVID-19.

Источник: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Есть официальное заявление ВОЗ по поводу третьей дозы. ВОЗ не поддержала введение третьей, так называемой бустерной дозы.

И именно почему? Сейчас есть единственная официальное заявление фармацевтического сектора компании Pfizer о том, что третья бустерная доза вроде эффективна.

Результатов научных исследований мы еще ждем. И они ожидаются в конце августа. Это результаты об эффективности введения так называемой бустерной или дополнительной дозы. Поэтому сейчас финальное решение не принято".

Детали: По его словам, такая дискуссия ведется, некоторые результаты стран показывают, что дополнительная усиливающая иммунизация может быть "потенциально более эффективной".

Напомним:

  • Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.
  • В Израиле начали вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет.
  • Компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины против коронавируса вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавируса "Дельта".

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
Все новости...
Реклама: