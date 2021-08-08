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Ждем результатов исследований – главный санврач о третьей дозе COVID-вакцины

Воскресенье, 8 августа 2021, 03:48
Фото: ЦОЗ

В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что ждут результатов научных исследований относительно бустерной дозы вакцины против COVID-19.

Источник: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Есть официальное заявление ВОЗ по поводу третьей дозы. ВОЗ не поддержала введение третьей, так называемой бустерной дозы.

И именно почему? Сейчас есть единственная официальное заявление фармацевтического сектора компании Pfizer о том, что третья бустерная доза вроде эффективна.

Результатов научных исследований мы еще ждем. И они ожидаются в конце августа. Это результаты об эффективности введения так называемой бустерной или дополнительной дозы. Поэтому сейчас финальное решение не принято".

Детали: По его словам, такая дискуссия ведется, некоторые результаты стран показывают, что дополнительная усиливающая иммунизация может быть "потенциально более эффективной".

Напомним:

  • Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.
  • В Израиле начали вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет.
  • Компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины против коронавируса вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавируса "Дельта".

Темы: вакцинация
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