Авиаудары США уничтожили более 200 боевиков "Талибана"

Авиаударами военных США, нанесенными по позициям "Талибана" в городе Шеберган, уничтожено более 200 боевиков.

Источник: представитель министерства обороны Исламской Республики Фавад Аман в twitter

Прямая речь: "Более 200 террористических движения "Талибан" были убиты в городе Шеберган после того, как сегодня вечером ВВС (США - ред.) нацелились на их позиции.

В результате авиаударов было уничтожено большое количество оружия и боеприпасов, а также более 100 транспортных средств".

Что предшествовало: Боевики группировки "Талибан" 7 августа захватили столицу еще одной провинции Афганистана - город Шеберган.

Самолет ВВС США в субботу вечером нанес авиаудары по позициям "Талибана" в городе Шеберган – центре провинции Джаузджан на северо-западе страны.

Напомним: