Авиаудары США уничтожили более 200 боевиков "Талибана"
Авиаударами военных США, нанесенными по позициям "Талибана" в городе Шеберган, уничтожено более 200 боевиков.
Источник: представитель министерства обороны Исламской Республики Фавад Аман в twitter
Прямая речь: "Более 200 террористических движения "Талибан" были убиты в городе Шеберган после того, как сегодня вечером ВВС (США - ред.) нацелились на их позиции.
В результате авиаударов было уничтожено большое количество оружия и боеприпасов, а также более 100 транспортных средств".
Что предшествовало: Боевики группировки "Талибан" 7 августа захватили столицу еще одной провинции Афганистана - город Шеберган.
Самолет ВВС США в субботу вечером нанес авиаудары по позициям "Талибана" в городе Шеберган – центре провинции Джаузджан на северо-западе страны.
Напомним:
- 1 августа сообщалось, что боевики "Талибана" пытаются захватить три ключевых города на юге и западе Афганистана - Герат, Лашкаргах и Кандагар.
- Исламисты уже захватили, как считается, около половины территории Афганистана, включая прибыльные пограничные районы у Ирана и Пакистана.
- Боевики "Талибана" захватили столицу афганской провинции Нимроз - Зарандж - и убили высокопоставленного сотрудника правительства по СМИ в Кабуле Даву Хана Менапала.