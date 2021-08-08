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Авиаудары США уничтожили более 200 боевиков "Талибана"

Воскресенье, 8 августа 2021, 04:51

Авиаударами военных США, нанесенными по позициям "Талибана" в городе Шеберган, уничтожено более 200 боевиков.

Источник: представитель министерства обороны Исламской Республики Фавад Аман в twitter

Прямая речь: "Более 200 террористических движения "Талибан" были убиты в городе Шеберган после того, как сегодня вечером ВВС (США - ред.) нацелились на их позиции.

В результате авиаударов было уничтожено большое количество оружия и боеприпасов, а также более 100 транспортных средств".

Что предшествовало: Боевики группировки "Талибан" 7 августа захватили столицу еще одной провинции Афганистана - город Шеберган.

Самолет ВВС США в субботу вечером нанес авиаудары по позициям "Талибана" в городе Шеберган – центре провинции Джаузджан на северо-западе страны.

Напомним:

  • 1 августа сообщалось, что боевики "Талибана" пытаются захватить три ключевых города на юге и западе Афганистана - Герат, Лашкаргах и Кандагар.
  • Исламисты уже захватили, как считается, около половины территории Афганистана, включая прибыльные пограничные районы у Ирана и Пакистана.
  • Боевики "Талибана" захватили столицу афганской провинции Нимроз - Зарандж - и убили высокопоставленного сотрудника правительства по СМИ в Кабуле Даву Хана Менапала.

Украинская правда
Темы: АфганистанСШАбоевые действия
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