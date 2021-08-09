Объятия Магучих с россиянкой: мэр Днипра Филатов заступился за спортсменку

После реакции украинцев и Минобороны на совместное фото бронзовой призерки Олимпиады украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, за Ярославу заступился мэр Днипра Борис Филатов.

Источник: Филатов в Facebook

Детали: Магучих является младшим лейтенантом ВСУ. Из-за ее фотографии с чемпионкой Олимпады-2020 россиянкой Марией Ласицкене украинской спортсменке предстоит встретиться с заместительницей министра обороны Украины для разговора.

В свою очередь, мэр Днипра назвал это фото непростительной ошибкой, но пообещал Магучих всестороннюю поддержку и помощь, а также осудил травлю, которой подверглась девушка.

Прямая речь: "Ты выигрываешь олимпийскую медаль. Тебя переполняют невероятные эмоции. Тебя – 19-летнюю девчонку, совсем ребенка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками. Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки. И тебя начинают травить. Тысячи диванных "патриотов", сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты".

Справка: Спортсменка Мария Ласицкене имеет звание капитана Вооруженных сил России. В 2018 году стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ.

Предыстория:

Призерка Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене Global Look Press

Замминистра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на это и напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.

В свою очередь украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна встал на защиту Ярославы Магучих, заявив, что спорт якобы находится вне политики: "В Олимпиаде нет политики! Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд".