В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат

Верховный суд Беларуси по иску власти ликвидировал Беларусский ПЕН-центр, возглавляемый нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич.

Источник: ПЕН-центр в Telegram

Дословно: "По итогам второго судебного заседания по делу организации" Белорусский ПЕН-центр "ликвидирован".

Детали: В Центре назвали это свидетельством существования политического заказа сверху для "очищения" гражданского сектора.

Справка: ПЕН-центр (часть ПЕН-клуба; Poets, Playwrights, Essayists and Novelists) - это международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков.

Клуб создан с целью содействия дружбе и интеллектуальному сотрудничеству писателей всего мира; акцентирует внимание на роли литературы в развитии взаимопонимания и мировой культуры; борется за свободу слова; действует как мощная сила в защите прав писателей, которых сажают в тюрьму, а порой и убивают за их взгляды.

Это одна из старейших организаций, которая борется за права человека, и одна из старейших международных писательских организаций.

Напомним: