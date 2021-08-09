В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат
Верховный суд Беларуси по иску власти ликвидировал Беларусский ПЕН-центр, возглавляемый нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич.
Источник: ПЕН-центр в Telegram
Дословно: "По итогам второго судебного заседания по делу организации" Белорусский ПЕН-центр "ликвидирован".
Детали: В Центре назвали это свидетельством существования политического заказа сверху для "очищения" гражданского сектора.
Справка: ПЕН-центр (часть ПЕН-клуба; Poets, Playwrights, Essayists and Novelists) - это международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков.
Клуб создан с целью содействия дружбе и интеллектуальному сотрудничеству писателей всего мира; акцентирует внимание на роли литературы в развитии взаимопонимания и мировой культуры; борется за свободу слова; действует как мощная сила в защите прав писателей, которых сажают в тюрьму, а порой и убивают за их взгляды.
Это одна из старейших организаций, которая борется за права человека, и одна из старейших международных писательских организаций.
Напомним:
- С иском по этому делу Минюст обратился 2 недели назад.
- Перед этим арестовали счет ПЕН-центра.
- Кроме того, в то время прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, были задержаны ряд правозащитников и активистов.