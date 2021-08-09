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В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат

Понедельник, 9 августа 2021, 19:08
В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат
Светлана Алексиевич, фото: Наша нива

Верховный суд Беларуси по иску власти ликвидировал Беларусский ПЕН-центр, возглавляемый нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич.

Источник: ПЕН-центр в Telegram

Дословно: "По итогам второго судебного заседания по делу организации" Белорусский ПЕН-центр "ликвидирован".

Детали: В Центре назвали это свидетельством существования политического заказа сверху для "очищения" гражданского сектора.

Справка: ПЕН-центр (часть ПЕН-клуба; Poets, Playwrights, Essayists and Novelists) - это международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков.

Клуб создан с целью содействия дружбе и интеллектуальному сотрудничеству писателей всего мира; акцентирует внимание на роли литературы в развитии взаимопонимания и мировой культуры; борется за свободу слова; действует как мощная сила в защите прав писателей, которых сажают в тюрьму, а порой и убивают за их взгляды.

Это одна из старейших организаций, которая борется за права человека, и одна из старейших международных писательских организаций.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: БеларусьЛукашенко
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