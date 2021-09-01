Зеленский обсудил с главой Всемирного банка земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, они обсудили земельную реформу.

Источник: Зеленский в twitter

Прямая речь: "Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора".

Детали: По словам Зеленского, обсудили с Малпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать.

Обговорили з @DavidMalpassWBG земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який @WorldBank готовий підтримувати. Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проектах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору. pic.twitter.com/DWi0864JQo — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

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