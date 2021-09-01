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Зеленский обсудил с главой Всемирного банка земельную реформу

Среда, 1 сентября 2021, 01:42
Зеленский обсудил с главой Всемирного банка земельную реформу
Фото: Зеленский в Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, они обсудили земельную реформу.

Источник: Зеленский в twitter

Прямая речь: "Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора".

Детали: По словам Зеленского, обсудили с Малпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон в 2:00 по киевскому времени.
  • Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
  • Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.
  • Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВсемирный банк
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