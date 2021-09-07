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США не будут спешить с признанием нового правительства Афганистана

Вторник, 7 сентября 2021, 20:15

Белый дом не планирует пока признавать новое правительство Афганистана, которое сформировали талибы.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Нет никакой спешки с признанием, и это будет спланировано в зависимости от того, какие шаги делать "Талибан".

Детали: Псаки добавила, что весь мир будет наблюдает за тем, дадут ли талибы безопасно эвакуироваться всем желающим и как они будут обращаться с женщинами и девушками.

В администрации Байдена говорят, что это предполагает много времени.

Что предшествовало: Талибы создали временное правительство в Афганистане, которым будет руководить один из их основателей Мохаммад Хасан Ахунд.

Предыстория:

  • "Талибан" 7 сентября объявил о победе в провинции Панджшер северо-восточнее Кабула - в последнем регионе, который оставался вне власти талибов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанСШАТалибан
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