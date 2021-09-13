Совет судей не избрал контролеров добродетели ВСП: фактически заблокировал реформу

Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия.

Источник: трансляция заседания Совета судей, "Радио Свобода", Виталий Шабунин

Детали: В Совет судей подали свои заявления шесть кандидатов, но 2 из них (судьи Бальжик и Чайкина) 13 сентября направили письма, в которых попросили оставить их заявления без рассмотрения:

Николай Глотов - судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Василий Клюба - судья Львовского апелляционного административного суда.

Анна Вронская - судья Верховного суда.

Елена Бальжик - судья Измаильского горрайонного суда Одесской области.

Ольга Чайкина - судья Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Николай Кипчарский - судья Пустомытовского районного суда Львовской области.

Отмечается, что ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена СС из 26.

Всего в этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех - определенные международные организации.

По мнению главы ЦПК Шабунина, таким образом совет судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение ВСП.

Прямая речь: "Совет судей (и ее председатель Богдан Монич) плюнули на прямую норму закона и не делегировали ни одного представителя в этический совет (без чего орган не может начать работу)".

Этому предшествовало: 14 июля Верховная Рада приняла законопроект №5068, который предусматривает проверку на добропорядочность членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Однако народные депутаты зарегистрировали 4 проекта постановлений, которые блокируют его подписание.

29 июня Верховная Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.