Кабмин ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и обновил карантинные правила

Кабинет Министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться, какого формата из предложенных правительством карантинных правил они будут придерживаться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов или с ограничениями, но оказывать услуги всем без исключения.

Источник: Минздрав

Детали: Речь идет об изменениях к постановлению №1236. Оно вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции – желтый или зеленый сертификат. Он также будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 ч.) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат смогут иметь те, кто получил одну дозу вакцины от коронавируса, "зеленый" – кто прошел полный курс прививок.

Теперь, когда в стране будет "желтая" зона карантина, учебные заведения смогут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов. Ранее разрешалось работать только тем заведениям, где как минимум 80% работников завершили курс вакцинации. Теперь достаточно и одной прививки. Однако в "красной" зоне учебные заведения смогут работать, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все будут полностью привиты.

Кроме того, ограничения желтого уровня эпидопасности не будут действовать, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Когда регион будет находиться в "красной" зоне, то ограничение соответствующего уровня могут не применяться к общественным заведений при условии наличия у всех участников (посетителей), работников "зеленого" COVID-сертификата.

В Минздраве говорят, что окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

Фактически, это означает, что во время пребывания региона, например в "желтой" зоне, общественный заведение, которое хочет принимать всех клиентов без исключения должна придерживаться карантинных правил, которые ранее утвердили в правительстве. Речь идет о заполненности кинозалов и залов других учреждений культуры не более 50% мест или о заполненности спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

В "красной" зоне такие заведения вообще не смогут работать, если не решат предоставлять услуги только для полностью вакцинированных лиц.

Также, если человек имеет желтый или зеленый сертификат о вакцинации или выздоровления от COVID-19 при пересечении границы, она может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

В Минздраве отметили, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.

По словам министра Виктора Ляшко, "предлагаемые изменения – это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны". Он еще раз напомнил, что в стране достаточно вакцины от коронавируса и есть возможность получить прививку.

Что предшествовало: Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабинета министров 8 сентября сообщил, что МОЗ предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Предыстория:

6 сентября заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в ближайшее время Украина выйдет из "зеленого" уровня эпидопасности, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической опасности и с 13 сентября усилить карантинные ограничения.

Точная дата усиления карантина зависит от эпидемических показателей по регионам и решения Комиссии ТЭБ и ЧС относительно мер адаптивного карантина.

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