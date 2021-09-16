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На Донбассе оккупанты трижды нарушали "тишину", без потерь

Четверг, 16 сентября 2021, 07:53
На Донбассе оккупанты трижды нарушали тишину, без потерь

15 сентября на Донбассе было 3 нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Новолуганского противник стрелял из стрелкового оружия.

В направлении Южного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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