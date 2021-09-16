Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбассе оккупанты трижды нарушали "тишину", без потерь

Четверг, 16 сентября 2021, 07:53

15 сентября на Донбассе было 3 нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Новолуганского противник стрелял из стрелкового оружия.

В направлении Южного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 16 сентября: Дуда об Украине в ЕС, взрыв снаряда на Раховщине

В Минцифры рассказали, когда можно будет распечатать COVID-сертификат

Италия первой в Европе ввела обязательные COVID-паспорта для всех, кто работает

Судьи в присутствии послов G7 пообещали продолжить реформу. ОП опубликовал заявление

фото, видеоЛавров живет за счет олигарха и везде катает любовницу с ее родней – расследование

Белорусский дом заявил, что СБУ задержала нескольких белорусов. Спецслужба объясняет

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
С начала сентября на Донбассе ранили 36 военных, 4 – погибли
Оккупанты ранили украинского военного — штаб
Стало известно, кто погиб на Донбассе 13 сентября
Последние новости
03:28
"Талибан" должен разрешить выезд всем желающим – заявление Европарламента
02:35
США призывают ускорить формирование Высшего совета правосудия в Украине
01:28
В Киевской области могут закрыть школы, в которых не будут вакцинированы 80% учителей – ОГА
00:28
Против 5 членов "Аль-Каиды" США ввели санкции
23:53
"Заря" начинает с поражения в Лиге конференций
23:30
Кандидатом в нардепы от "слуг" на довыборах может стать глава Херсонской ОГА
22:45
Ермак возглавил группу, которая должна придумать, как нейтрализовать риски от Северного потока-2
22:04
Среди госпитализированных с COVID на Харьковщине почти нет вакцинированных – ОГА
21:30
Новости 16 сентября: Дуда об Украине в ЕС, взрыв снаряда на Раховщине
21:13
Новости экономики: бюджет-2022, миссия МВФ, "Укрзализныця"
Все новости...