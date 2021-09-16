На Донбассе оккупанты трижды нарушали "тишину", без потерь
Четверг, 16 сентября 2021, 07:53
15 сентября на Донбассе было 3 нарушения режима прекращения огня со стороны противника.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, вблизи Новолуганского противник стрелял из стрелкового оружия.
В направлении Южного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.
Украинская правда