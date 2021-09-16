В МИД РФ заявили, что риторику Зеленского и Данилова должны остановить "западные кураторы"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "агрессивную риторику" Украины должны остановить "западные кураторы".

Источник: Российское агентство "ТАСС", которое цитирует Захарову

Прямая речь Захаровой: " Показательно, что эскалация напряженности на Донбассе происходит на фоне абсолютно вышедшей за какие-то разумные рамки и пределы агрессивной риторики киевских официальных лиц. Мы чего только не услышали за последние дни...

Подобные высказывания вообще должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину, бесконечно тревожится о судьбе этой страны и призывает к возвращению жизни там в мирное русло".

Детали: Захарова вспомнила недавние слова президента Украины Владимира Зеленского, который допустил возможность полномасштабной войны с Россией, а также высказывания секретаря СНБОУ Алексея Данилова о том, что украинская армия может захватить ДНР и ЛНР.

По ее словам, Запад продолжает "накачивать Украину вооружениями, боевой техникой", проводить совместные маневры и направлять инструкторов, обучающих украинских военных "ведениям боевых действий, в том числе в городских условиях".

Предыстория: Президент Владимир Зеленский 10 сентября, отвечая на вопрос, считает ли он, что между Украиной и Россией может быть полномасштабная война, ответил: "Считаю, что может быть (полноценная война - ред.). Так и есть. Мне кажется, что в 2014 год был шагом вперед в этом вопросе со стороны России и затем, благодаря украинцам, шагом назад их было остановлено".

Тогда прессекретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это "апокалиптические" высказывания.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия может освободить оккупированный Донецк и Луганск, если получит такую ​​команду.

"Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?", - сказал Данилов.