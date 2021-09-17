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ДТП с Трухиным: следователи не знают, кто был за рулем, просят видео

Пятница, 17 сентября 2021, 10:52
ДТП с Трухиным: следователи не знают, кто был за рулем, просят видео
Александр Трухин, фото "Радио Свобода"

Следствие в деле о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина еще не получило информацию, которая бы помогла установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия.

Источник: исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Сухачев заверил, что ГБР предпринимает все меры для полного и объективного расследования дела. После получения материалов от Нацполиции бюро назначило несколько важных экспертиз по делу. 

"Мы очень ждем эти результаты, а после этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве", – сказал Сухачев.

По его словам, "уже установлены все участники того события".

На вопрос, установлено ли, кто находился непосредственно за рулем автомобиля с нардепом, Сухачев сказал: "Нет, мы не установили, кто был за рулем, потому что не получили материалы с камер видеонаблюдения".

И.о. директора ГБР пояснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, которые установлены по дороге от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали "Борисполь – Киев" проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

Прямая речь Сухачева: "Но есть информация, что существует такое видео, и мы имеющимися каналами коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили".

Предыстория: 

  • 23 августа на Бориспольской трассе по направлению на Киев произошла авария с участием нардепа Александра Трухина: автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, тот протаранил Daewoo – пострадали 6 человек, в том числе 2 детей.
  • Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.
  • 31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследовать Государственное бюро расследований.
  • Трухин долго отмалчивался, потом признал, что был на месте аварии, но не уточнял, был ли за рулем, и опровергал, что кто-то из водителей был пьян. 
  • Парламентская фракция "Слуга народа" отказалась комментировать ситуацию до выяснения обстоятельств, якобы чтобы не влиять на следствие.

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Темы: ДТПСлуга народаГБР
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