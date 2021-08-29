США заявили, что нанесли удар по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле

США в воскресенье нанесли авиаудар по автомобилю, в котором находились "несколько террористов-смертников" из ИГИЛ, прежде чем они смогли нанести удар по продолжающейся американской военной эвакуации в международном аэропорту Кабула.

Источник: AP со ссылкой на американских чиновников

Детали: Представитель Талибана Забихулла Муджахид ранее заявил в обращении к журналистам, что удар США был направлен на террориста-смертника, который управлял автомобилем, загруженным взрывчаткой.

Два американских военных чиновника, которые говорили на условиях анонимности назвали авиаудар успешным. По их словам, в результате удара произошли "значительные вторичные взрывы", свидетельствующие о наличии большого количества взрывчатого материала в автомобиле.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье появились сообщения о новом взрыве в Кабуле.

По словам начальника афганской полиции, в результате ракетной атаки на северо-запад от аэропорта Кабула во время эвакуации США был убит ребенок.

Афганское информационное агентство Asvaka сообщало, что по меньшей мере два человека погибли и трое ранены в результате ракетного обстрела возле аэропорта Кабула.

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