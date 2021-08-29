США заявили, что нанесли удар по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле
США в воскресенье нанесли авиаудар по автомобилю, в котором находились "несколько террористов-смертников" из ИГИЛ, прежде чем они смогли нанести удар по продолжающейся американской военной эвакуации в международном аэропорту Кабула.
Источник: AP со ссылкой на американских чиновников
Детали: Представитель Талибана Забихулла Муджахид ранее заявил в обращении к журналистам, что удар США был направлен на террориста-смертника, который управлял автомобилем, загруженным взрывчаткой.
Два американских военных чиновника, которые говорили на условиях анонимности назвали авиаудар успешным. По их словам, в результате удара произошли "значительные вторичные взрывы", свидетельствующие о наличии большого количества взрывчатого материала в автомобиле.
Что предшествовало: Ранее в воскресенье появились сообщения о новом взрыве в Кабуле.
По словам начальника афганской полиции, в результате ракетной атаки на северо-запад от аэропорта Кабула во время эвакуации США был убит ребенок.
Афганское информационное агентство Asvaka сообщало, что по меньшей мере два человека погибли и трое ранены в результате ракетного обстрела возле аэропорта Кабула.
Предыстория:
- Взрыв в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность.
- По данным СМИ, в результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.
- Позже военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.
- В субботу генерал-майор армии США Уильям Тейлор сообщил, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.