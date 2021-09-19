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В России сказали, сколько жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Думу

Воскресенье, 19 сентября 2021, 19:15

По информации российских властей, на выборах в Госдуму РФ проголосовали около 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которым Москва массово выдавала паспорта.

Источник: председатель комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилл Вышинский во время брифинга, цитирует россСМИ "ТАСС"

Прямая речь: "Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в ДНР и ЛНР и получивших паспорта, раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов. Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, ее можно получить эмпирическим путем. На 15:45 проголосовало больше 150 тыс. человек. Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс".

Детали: По словам представителя страны-агрессора, "голосование" жителей Донбасса стало "самым масштабным за рубежом". Он добавил, что больше 650 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей уже получили российские паспорта.

Вышинский также рассказал, что поток желающих проголосовать из Донбасса "огромный" и уже было совершено 1,4 тысячи транспортных рейсов за три дня выборов.

Что предшествовало: Неизвестные опубликовали видео, в котором с аккаунтов жителей так называемой "ЛНР" онлайн голосуют за партию власти на выборах в России.

В Ростовской области гражданам Украины, которых привезли из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед голосованием в российские органы власти.

Напомним:

  • В районы Ростовской области, куда на выборы свезли жителей ОРДЛО, не пустили наблюдателей.
  • Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.
  • Также сообщалось, что жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации – угрожают штрафами и увольнениями.

Темы: ОРДЛОвиборыРосcия
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