Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России сказали, сколько жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Думу

Воскресенье, 19 сентября 2021, 19:15
В России сказали, сколько жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Думу

По информации российских властей, на выборах в Госдуму РФ проголосовали около 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которым Москва массово выдавала паспорта.

Источник: председатель комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилл Вышинский во время брифинга, цитирует россСМИ "ТАСС"

Прямая речь: "Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в ДНР и ЛНР и получивших паспорта, раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов. Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, ее можно получить эмпирическим путем. На 15:45 проголосовало больше 150 тыс. человек. Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс".

Детали: По словам представителя страны-агрессора, "голосование" жителей Донбасса стало "самым масштабным за рубежом". Он добавил, что больше 650 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей уже получили российские паспорта.

Вышинский также рассказал, что поток желающих проголосовать из Донбасса "огромный" и уже было совершено 1,4 тысячи транспортных рейсов за три дня выборов.

Что предшествовало: Неизвестные опубликовали видео, в котором с аккаунтов жителей так называемой "ЛНР" онлайн голосуют за партию власти на выборах в России.

В Ростовской области гражданам Украины, которых привезли из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед голосованием в российские органы власти.

Напомним:

  • В районы Ростовской области, куда на выборы свезли жителей ОРДЛО, не пустили наблюдателей.
  • Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.
  • Также сообщалось, что жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации – угрожают штрафами и увольнениями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОвиборыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: