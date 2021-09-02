Зеленский и Байден вывели отношения США и Украины на новый уровень – Кулеба
Четверг, 2 сентября 2021, 01:15
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу президентов США и Украины, отметив новый уровень отношений стран.
Источник: Кулеба в twitter
Прямая речь: "Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжался 2 часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень".
Детали: Кулеба добавил, что результатом встречи является совместное заявление, а также его с госсекретарем США Тони Блинкеном работа по его выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства.
Напомним:
- Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".
- В совместном заявлении двух стран во время визита президента Владимира Зеленского в США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
- Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца 2021 года 463 миллиона долларов на воплощение реформ.
- Украина пообещала Соединенным Штатам ужесточить наказание за ксенофобию и насилие против представителей сообщества ЛГБТ.
Украинская правда