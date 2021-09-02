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Зеленский и Байден вывели отношения США и Украины на новый уровень – Кулеба

Четверг, 2 сентября 2021, 01:15
Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу президентов США и Украины, отметив новый уровень отношений стран.

Источник: Кулеба в twitter

Прямая речь: "Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжался 2 часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень".

Детали: Кулеба добавил, что результатом встречи является совместное заявление, а также его с госсекретарем США Тони Блинкеном работа по его выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайденКулеба Дмитрий
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