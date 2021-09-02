Байден "лично гарантирует" санкции против "Северного потока-2" в случае опасности для Украины – Зеленский
Президент Штатов Джо Байден "лично гарантирует" введение санкций против "Северного потока-2" в случае нарушений и создания опасной ситуации для Украины.
Источник: Зеленский во время брифинга
Прямая речь: "Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации или со стороны других представителей других сторон "Северного потока-2" в случае его запуска, если со стороны этих стран будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают опасную ситуацию через энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против "Северного потока".
Детали: Зеленский сказал, что в вопросе энергетической безопасности он получил от Байдена "обобщенную поддержку".
Президент добавил, что в группе поддержки Украины Конгресса США по вопросу "Северного потока-2" Украина имеет "стопроцентную и даже больше" поддержку.
Напомним:
- Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".
- В совместном заявлении двух стран во время визита президента Владимира Зеленского в США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
- Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца 2021 года 463 миллиона долларов на воплощение реформ.
- Украина пообещала Соединенным Штатам ужесточить наказание за ксенофобию и насилие против представителей сообщества ЛГБТ.