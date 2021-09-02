Байден "лично гарантирует" санкции против "Северного потока-2" в случае опасности для Украины – Зеленский

Президент Штатов Джо Байден "лично гарантирует" введение санкций против "Северного потока-2" в случае нарушений и создания опасной ситуации для Украины.

Источник: Зеленский во время брифинга

Прямая речь: "Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации или со стороны других представителей других сторон "Северного потока-2" в случае его запуска, если со стороны этих стран будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают опасную ситуацию через энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против "Северного потока".

Детали: Зеленский сказал, что в вопросе энергетической безопасности он получил от Байдена "обобщенную поддержку".

Президент добавил, что в группе поддержки Украины Конгресса США по вопросу "Северного потока-2" Украина имеет "стопроцентную и даже больше" поддержку.

Напомним: